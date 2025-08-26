Головна Скотч Здоров'я
Відкриття вчених: у мозку людини знайдено «секретну GPS-систему»

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Дослідження вчених може допомогти у боротьбі з хворобою Альцгеймера
фото: Depositphotos

Науковці з Пенсильванії виявили «систему орієнтації» у мозку

Вчені з Пенсильванського університету виявили у мозку людини вбудовану «систему GPS», яка допомагає орієнтуватися у просторі. Цей «нейронний компас» складається з двох областей мозку, що дозволяє людям зберігати відчуття напрямку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал JNeurosci.

Дослідження проводили за участю 15 добровольців, які керували «віртуальним таксі» у місті, а їхню мозкову активність записували. Аналіз показав, що ці ділянки мозку генерують сигнал, який відстежує різні траєкторії та орієнтує людину за напрямком північ-південь.

«Втрата почуття напряму часто спостерігається при нейродегенеративних захворюваннях. Вивчення функцій цих областей може допомогти у ранньому виявленні та моніторингу таких розладів», – зазначив Епштейн. 

На думку вчених, це відкриття має велике значення для медицини. Воно може допомогти у ранній діагностиці та моніторингу нейродегенеративних захворювань, таких як хвороба Альцгеймера, при яких пацієнти часто втрачають здатність орієнтуватися. Наступним кроком науковці планують вивчити, як візуальні та внутрішні підказки допомагають людям орієнтуватися, що особливо важливо для людей із порушеннями зору.

До слова, американські дослідники визначили конкретний момент, коли клітини нашого мозку починають деградувати, а мислення людини погіршується. Цей вік, за результатами сканування мозку та тестів, проведених серед 19 300 осіб, у середньому становить близько 44 років. 

