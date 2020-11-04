Легендарная Софи Лорен рассказала о своем самом громком романе

Звезда сожалеет, что у нее никогда не было традиционного свадебного платья

Звезда фильма «Брак по‑итальянски» прожила в браке с кинопродюсером Карло Понти 41 год. В 2007-м муж ушел из жизни из-за болезни легких в возрасте 94 лет. Для актрисы годы замужества

Однако одна маленькая деталь не дает Софи полноценно насладиться своей жизнью. По словам звезды, она старается ни о чем никогда не сожалеть, но мысли про свадебное платье заставляют ее идти против принципа. Лорен до сих пор хранит в сердце мечту детства.

«Сложно сказать, что у тебя нет сожалений, особенно если вы многое пережили. Но я всегда старалась жить без сожалений. У меня прекрасная жизнь, у меня есть все, что я хочу: чудесная семья с замечательными детьми и внуками. Единственное, о чем я сожалею всю жизнь, — то, что я не вышла замуж в белом платье. Это мечта всей моей жизни, и она до сих пор в моем сердце».

Актриса высказалась об одном из своих самых громких романов. В конце 60-х у Лорен были отношения с кинозвездой Кэри Грантом. Они вместе работали над фильмом «Гордость и страсть». Тогда Софи было всего 23 года, а ее партнеру и возлюбленному — 53.

Лорен утверждает, что их с Грантом действительно связывали теплые чувства. Но «любовь» для их интрижки — слишком громкое слово. Софи уже познакомилась с будущим мужем, к которому была неравнодушна. Именно Карло она считает любовью всей своей жизни.

«Мне было 23. В этом возрасте представления о любви неясны. Вы не знаете, что делаете. Но я не хотела отказываться от любви всей моей жизни, потому что снималась с величайшим актером. Кэри Грант был очень привлекательным мужчиной. Но он не делал мне предложения руки и сердца вопреки слухам об этом», — передает слова звезды Daily Mail.

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«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.