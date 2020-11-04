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    Шоу-биз

    Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)

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    Порноактриса Лана Роудс - Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)
    Порноактриса Лана Роудс
    instagram.com/lanarhoades/

    Роудс начала сниматься в порно в 2016 году, а в конце 2017-го решила завершить карьеру

    Бывшая порноактриса Лана Роудс, признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, пожалела о том, что выбрала такую профессию. Об этом ее бывший возлюбленный, блогер Майк Майлак (Mike Majlak), рассказал в видео под названием «Мы расстались». Ролик опубликован на YouTube.

    Роудс начала сниматься в порно в 2016 году, а в конце 2017-го решила завершить карьеру. Несмотря на это, по словам Майлака, в 2020 году она решила подписать контракт с канадской компанией Brazzers, занимающейся производством фильмов для взрослых.

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    Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)
    Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)
    Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)
    Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)
    Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)
    instagram.com/lanarhoades/

    Когда Роудс была готова вернуться в порно, Майлак спросил, действительно ли эта работа делает ее счастливой и действительно ли она хочет заниматься этим. «Она честно сказала, что не хочет, что из-за работы ей часто было грустно. Она жалеет о всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части ее жизни не было», — поделился блогер.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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