Самая популярная порнозвезда призналась, что жалеет о выборе профессии (фото)

Роудс начала сниматься в порно в 2016 году, а в конце 2017-го решила завершить карьеру

Бывшая порноактриса Лана Роудс, признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, пожалела о том, что выбрала такую профессию. Об этом ее бывший возлюбленный, блогер Майк Майлак (Mike Majlak), рассказал в видео под названием «Мы расстались». Ролик опубликован на YouTube.

Роудс начала сниматься в порно в 2016 году, а в конце 2017-го решила завершить карьеру. Несмотря на это, по словам Майлака, в 2020 году она решила подписать контракт с канадской компанией Brazzers, занимающейся производством фильмов для взрослых.

Когда Роудс была готова вернуться в порно, Майлак спросил, действительно ли эта работа делает ее счастливой и действительно ли она хочет заниматься этим. «Она честно сказала, что не хочет, что из-за работы ей часто было грустно. Она жалеет о всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части ее жизни не было», — поделился блогер.

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