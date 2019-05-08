Бывший муж Ани Лорак запускает новый проект после закрытия ночного клуба



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Мурат Начаджиоглу

После закрытия караоке-клуба в столицы, экс-супруг украинской певицы Ани Лорак Мурат запускает новый проект

О своем новом начинании Начаджиоглу рассказал в соцсети.

«Скоро мы вас удивим новым крутым проектом!», -отмечается в сообщении.

В конце апреля Мурат принял решение закрыть ночной клуб Famous после пяти лет его работы. Что послужило тому причиной – неизвестно. Вероятно, таким образом он хочет выйти из совместного бизнеса с Ани Лорак.

Стоит отметить, что после развода экс-супругам предстоит поделить совместно нажитое имущество: квартиры в Киеве и Москве, ресторан турецкой кухни, пляжный комплекс и летний клуб DaliPark.

Напомним, что летом 2018 года мужа Ани Лорак поймали на измене. Турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу заметили в компании молодой брюнеткой в одном из караоке-баров Киева, он обнимал девушку, что-то шептал ей на ухо, гладил внутреннюю сторону ее бедра.

Фанаты Лорак даже провели параллель между ее отношениями с российским певцом Сергеем Лазаревым и недавней изменой мужа Мурата. Ведь на совместных фотографиях артист всегда обнимает Лорак, а также иногда целует в щечку и проявляет другие знаки симпатии.

Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу в августе 2009 года. Сама же певица живет и работает в России.