Скандал вокруг Харви Вайнштейн начал развиваться осенью после публикации газеты The New York Times. В статье актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Затем актрисы Азия Ардженто, Мира Сорвино и Розанна Аркетт сообщили изданию о том, что были изнасилованы Харви Вайнштейном. Также о домогательствах со стороны продюсера рассказали Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Актрисы признались, что Вайнштейн угрозами заставлял их молчать.