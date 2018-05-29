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Харви Вайнштейн

Одиозного Харви Вайнштейна отпустили из зала суда под залог в размере $1 млн

Кроме того, на бывшего продюсера наложили ограничения — ему нельзя выезжать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Он будет носить электронный браслет, который отслеживает местоположение.

Напомним, в зале суда киномагнат добровольно появился в пятницу на прошлой неделе. Ему предъявили обвинения в изнасиловании и склонении к интимной близости двух женщин, одна из которых пожелала остаться анонимной, а вторую зовут Лусия Эванс. В общей сложности ему грозит срок до 55 лет лишения свободы.

Харви вину отрицает: «Господин Вайнштейн намерен не признавать свою вину. Мы собираемся отклонить обвинения», — сказал телеканалу CNN адвокат продюсера.

Скандал вокруг Харви Вайнштейн начал развиваться осенью после публикации газеты The New York Times. В статье актрисы Роуз Макгоуэн и Эшли Джадд обвинили продюсера в сексуальных домогательствах. Затем актрисы Азия Ардженто, Мира Сорвино и Розанна Аркетт сообщили изданию о том, что были изнасилованы Харви Вайнштейном. Также о домогательствах со стороны продюсера рассказали Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли. Актрисы признались, что Вайнштейн угрозами заставлял их молчать.

Джерело: graziamagazine.ru