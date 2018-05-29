Родные Уитни Хьюстон раскритиковали обложку альбома со снимком ее ванной комнаты, усыпанной наркотиками



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Уитни Хьюстон

Фото попало на кавер пластинки Daytona американского рэпера Pusha T

Несколько дней назад Канье Уэст представил обложку нового альбома американского рэпера Pusha T, который подписан на его лейбл. Кавер пластинки представляет собой фотографию усыпанной наркотиками ванной комнаты покойной Уитни Хьюстон: в 2006 году, когда певица боролась с наркоманией, снимок сделали члены ее семьи.

Pusha T рассказал, что изначально обложка должна была быть другой, но в последний момент Канье Уэст изменил решение и утвердил нынешний вариант. Права на фотографию якобы обошлись ему в $85 тысяч.

Несмотря на то что сам Pusha T выбором Уэста остался доволен, многие восприняли новый кавер неоднозначно: в числе главных критиков — родственник Уитни Хьюстон Дэймон Эллиот. По его словам, многим близким певицы обложка альбома причинила боль. «Это совершенно отвратительно, мелко и пошло», — заявил Эллиот. Он также потребовал извинений от музыкантов и попросил их не использовать фото в будущем.

Пару дней спустя к дискуссии присоединился племянник покойной певицы Гари Майкл Хьюстон, который, наоборот, вступился за Канье Уэста и Pusha T. «Мое мнение отличается от мнения Эллиота. Конечно, люди автоматически хотят обвинить музыкантов, возложить на них всю вину и обвинить их в злых намерениях ради популярности. Но если этот снимок можно приобрести и они могут себе это позволить — это их право», — заявил племянник Хьюстон.

Он добавил, что если в этой ситуации и стоит кого-то винить, то только одного из родственников, который позволил себе предать доверие певицы, тайком сделать фотографии ее дома и продать таблоидам.

Джерело: Bird In Flight