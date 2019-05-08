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    Шоу-биз

    Чедвик Боузман сыграет первого темнокожего самурая

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    Чедвик Боузман - Чедвик Боузман сыграет первого темнокожего самурая
    Чедвик Боузман

    Звезда «Черной пантеры» и «Мстителей» исполнит роль реального исторического персонажа

    Чедвик Боузман нашел новый проект. Актер сыграет реальную историческую личность — первого темнокожего самурая по имени Ясукэ.

    Ясукэ родился в XVI веке в колониальных владениях Португальской империи в Восточной Африке (сейчас — Республика Мозамбик). Затем попал в Японию с христианскими миссионерами. Там он познакомился с полководцем Одой Нобунагой. В итоге мужчины стали друзьями, а Ясукэ заслужил уважение и звание самурая. Считается, что он — первый темнокожий человек, ступивший на землю Японии.

    Сценарий фильма о воине пишет соавтор сериала «Нарко» Даг Миро. По словам Боузмана, картина «будет не экшеном, а культурным событием».

    Следующим проектом актера станет криминальный боевик «21 мост». Сейчас Боузман снимается в новом фильме Спайка Ли Da 5 Bloods. 

    Джерело: Киноафиша

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