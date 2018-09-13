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    Шоу-биз

    «Черную пантеру» будут продвигать на «Оскар» в рекордных 16 номинациях

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    «Черную пантеру» будут продвигать на «Оскар» в рекордных 16 номинациях

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    Когда инсайдеры говорили о том, что Disney и Marvel всерьез нацелились посредством «Черной пантеры» совершить небольшую революцию и впервые в истории добыть «Оскар» для супергеройского блокбастера, они ничуть не преувеличивали.

    Стало известно, что Disney будет продвигать «Черную пантеру» на «Оскаре» сразу в 16 номинациях – как технических, так и основных.

    Список номинаций для «Черной пантеры», который Disney предложила «на рассмотрение» членам Киноакадемии, выглядит следующим образом:

    • Лучший фильм;
    • Лучший режиссер — Райан Куглер;
    • Лучший актер — Чедвик Боузман;
    • Лучший актер второго плана — Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Уинстон Дьюк, Стерлинг К. Браун, Форест Уитакер и Энди Серкис;
    • Лучшая актриса второго плана — Лупита Нионго, Данай Гурира, Летишиа Райт и Анджела Бассетт;
    • Лучший адаптированный сценарий;
    • Лучший оператор — Рэйчел Моррисон;
    • Лучший монтаж;
    • Лучший монтаж звука;
    • Лучшее сведение звука;
    • Лучшая песня — All the stars (Кендрик Ламар и SZA);
    • Лучший художник-постановщик;
    • Лучший грим и прически;
    • Лучший дизайн костюмов;
    • Лучшие визуальные эффекты;
    • Лучший композитор.

    В прошлом году столь же амбициозные планы на «Оскар» были у Warner Bros. с ее «Чудо-женщиной», однако в итоге супергеройский блокбастер DC не взял вообще ни одной номинации. Что-то подсказывает нам, что у Disney и Marvel с «социально значимой» «Черной пантерой» получится лучше.

    Номинантов на премию «Оскар» объявят 22 января 2019, сама же церемония состоится через месяц после этого – 24 февраля 2019.

    Джерело: Киноафиша

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