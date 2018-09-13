«Черную пантеру» будут продвигать на «Оскар» в рекордных 16 номинациях

Сколько статуэток получит фильм мы узнаем в феврале

Когда инсайдеры говорили о том, что Disney и Marvel всерьез нацелились посредством «Черной пантеры» совершить небольшую революцию и впервые в истории добыть «Оскар» для супергеройского блокбастера, они ничуть не преувеличивали.

Стало известно, что Disney будет продвигать «Черную пантеру» на «Оскаре» сразу в 16 номинациях – как технических, так и основных.

Список номинаций для «Черной пантеры», который Disney предложила «на рассмотрение» членам Киноакадемии, выглядит следующим образом:

Лучший фильм;

Лучший режиссер — Райан Куглер;

Лучший актер — Чедвик Боузман;

Лучший актер второго плана — Майкл Б. Джордан, Мартин Фриман, Дэниэл Калуя, Уинстон Дьюк, Стерлинг К. Браун, Форест Уитакер и Энди Серкис;

Лучшая актриса второго плана — Лупита Нионго, Данай Гурира, Летишиа Райт и Анджела Бассетт;

Лучший адаптированный сценарий;

Лучший оператор — Рэйчел Моррисон;

Лучший монтаж;

Лучший монтаж звука;

Лучшее сведение звука;

Лучшая песня — All the stars (Кендрик Ламар и SZA);

Лучший художник-постановщик;

Лучший грим и прически;

Лучший дизайн костюмов;

Лучшие визуальные эффекты;

Лучший композитор.

В прошлом году столь же амбициозные планы на «Оскар» были у Warner Bros. с ее «Чудо-женщиной», однако в итоге супергеройский блокбастер DC не взял вообще ни одной номинации. Что-то подсказывает нам, что у Disney и Marvel с «социально значимой» «Черной пантерой» получится лучше.

Номинантов на премию «Оскар» объявят 22 января 2019, сама же церемония состоится через месяц после этого – 24 февраля 2019.