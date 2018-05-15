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    Чешская супермодель засветила нижнее белье на красной дорожке

    • Розсилка
    Петры Немцова
    Петры Немцова

    Появление Петры Немцовы на красной дорожке в Каннах наверняка запомнится многим

    38-летняя чешская топ-модель стала гостьей на показе криминальной драмы Спайка Ли «Blackkklansman» и приковала к себе внимание, но отнюдь не роскошным образом. И хотя платье у Петры было прекрасным, оно доставило ей немало неудобств.

    Для мероприятия модель выбрала шелковое струящееся платье с запахом цвета слоновой кости. Во время того, как Петра позировала фотографам, легкий наряд распахнулся из-за дуновения ветра и открыл публике нижнее белье модели.

    Правда звезда не растерялась и попыталась прикрыться маленьким клатчем. У нее это слабо получалось, но модель не смутилась и продолжила улыбаться на камеру.

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    Чешская супермодель засветила нижнее белье на красной дорожке
    Чешская супермодель засветила нижнее белье на красной дорожке
    Чешская супермодель засветила нижнее белье на красной дорожке
    Чешская супермодель засветила нижнее белье на красной дорожке

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    Джерело: graziamagazine.ru

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