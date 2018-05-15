Чешская супермодель засветила нижнее белье на красной дорожке

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Петры Немцова

Появление Петры Немцовы на красной дорожке в Каннах наверняка запомнится многим

38-летняя чешская топ-модель стала гостьей на показе криминальной драмы Спайка Ли «Blackkklansman» и приковала к себе внимание, но отнюдь не роскошным образом. И хотя платье у Петры было прекрасным, оно доставило ей немало неудобств.

Для мероприятия модель выбрала шелковое струящееся платье с запахом цвета слоновой кости. Во время того, как Петра позировала фотографам, легкий наряд распахнулся из-за дуновения ветра и открыл публике нижнее белье модели.

Правда звезда не растерялась и попыталась прикрыться маленьким клатчем. У нее это слабо получалось, но модель не смутилась и продолжила улыбаться на камеру.

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Джерело: graziamagazine.ru