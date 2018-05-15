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    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне

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    Пенелопа Крус
    Пенелопа Крус

    Актриса примерила полупрозрачный элегантный наряд

    Известная испанская актриса Пенелопа Крус стала героиней фотосессии французского глянца Madame Figaro. 44-летняя звезда позирует на камеру в полупрозрачном черном облегающей комбинезоне черного цвета, который выигрышно подчеркнул ее идеальную фигуру и стройные ножки, пишет «Главком».

    Одно из фото черно-белых тонах, что подчеркнуло ее стильную внешность. Снимки появились сразу после премьеры фильма с ее участием «Все знают». Эта картина открывала 71-й Каннский кинофестиваль. Актриса сыграла в нем вместе со своим супругом Хавьером Бардемом.

    Героиня Пенелопы Крус давно живет в Аргентине и возвращается с детьми в маленький испанский город на свадьбу. Собирается вся семья, но происходит непредвиденная трагедия – старшую дочь похищают неизвестные. Следующие два с лишним часов фильм умело лавирует между мыльной оперой (все время вскрываются тайны прошлого, в большой семье невозможно обойтись без самых строгих старых счетов по отношению друг к другу) и детективом.

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    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне
    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне
    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне
    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне
    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне
    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне
    Пенелопа Крус снялась в обтягивающем комбинезоне

    Режиссером выступил иранский режиссер Асгар Фархади, который дважды удостаивался премии «Оскар» за ленты «Коммивояжер» и «Развод Надера и Симин».

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