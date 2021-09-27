Святослав Вакарчук рассказал, как прошло его первое свидание

Артист провел экскурсию по Львову

Фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прогулялся по утреннему дождливому Львову и в эфире программы «Утро с Украиной» рассказал о первом свидании. Святослав вспомнил, что это было во время учебы в университете. Тогда он организовал встречу с девушкой прямо в стенах учебного заведения.

Вакарчук поговорил с девушкой в одной из аудиторий Львовского национального университета имени Ивана Франко. Напомним, Святослав учился там на факультете физики.

«Чтобы далеко не ходить. Мы встретились в одной аудитории. Все было прилично, даже очень скромно. Я с девушкой поговорил и у нас завязались отношения. Но скоро эта история любви закончилась», – поделился воспоминаниями музыкант.

Для Святослава Вакарчука родной университет является по-настоящему особенным местом. Он не только учился там. Отец артиста был ректором более 20 лет. По случаю юбилея учебного заведения Вакарчук вместе с группой «Океан Эльзы» подарил ему большой концерт. Выступление певец посвятил отцу, который умер 4 апреля 2020 года.

Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

«Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

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