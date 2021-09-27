  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Святослав Вакарчук рассказал, как прошло его первое свидание

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Фронтмен легендарной украинской группы &laquo;Океан Эльзы&raquo; Святослав Вакарчук - Святослав Вакарчук рассказал, как прошло его первое свидание
    Фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук

    Артист провел экскурсию по Львову

    Фронтмен легендарной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук прогулялся по утреннему дождливому Львову и в эфире программы «Утро с Украиной» рассказал о первом свидании. Святослав вспомнил, что это было во время учебы в университете. Тогда он организовал встречу с девушкой прямо в стенах учебного заведения.

    Вакарчук поговорил с девушкой в одной из аудиторий Львовского национального университета имени Ивана Франко. Напомним, Святослав учился там на факультете физики.

    «Чтобы далеко не ходить. Мы встретились в одной аудитории. Все было прилично, даже очень скромно. Я с девушкой поговорил и у нас завязались отношения. Но скоро эта история любви закончилась», – поделился воспоминаниями музыкант.

    Для Святослава Вакарчука родной университет является по-настоящему особенным местом. Он не только учился там. Отец артиста был ректором более 20 лет. По случаю юбилея учебного заведения Вакарчук вместе с группой «Океан Эльзы» подарил ему большой концерт. Выступление певец посвятил отцу, который умер 4 апреля 2020 года.

    Ранее Полякова рассказала, как ее послала собственная дочь.

    «Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день», — рассказала исполнительница.

    Читайте также: Певица MamaRika рассекретила имя новорожденного сына
    Теги: знаменитости шоу-бизнес Святослав Вакарчук новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Святослав Вакарчук рассказал, как прошло его первое свидание