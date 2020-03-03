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    Шоу-биз

    Голограмма покойной Уитни Хьюстон дала свой первый концерт (видео)

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    Голограмма Уитни Хьюстон<br />Фото: instagram.com/whitneyhoustonnbl/ - Голограмма покойной Уитни Хьюстон дала свой первый концерт (видео)
    Голограмма Уитни Хьюстон
    Фото: instagram.com/whitneyhoustonnbl/

    Создатели виртуальной певицы пересмотрели сотни часов ее выступлений и до мелочей изучили ее поведение на сцене

    Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в возрасте 48 лет, но на этой неделе певица «вернулась» на сцену. Компания BASE Hologram в сотрудничестве с Estate of Whitney E. Houston создали голограмму певицы, которая на днях начала серию концертов в городе Шеффилде.


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    Публикация от @whitneyhoustonnbl



    Цифровой образ Хьюстон проецируется на сцену, где также выступают живые музыканты, танцоры и бэк-вокалисты. Создатели голограммы ставили своей целью передать невероятную харизму Уитни, которой она покоряла зрителей во время живых выступлений. Для этого разработчики изучили множество записей концертов певицы и особое внимание уделяли ее манере и движениям.

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    Публикация от @whitneyhoustonnbl

    Концертная программа цифровой Уитни Хьюстон называется «Вечер с Уитни» и состоит преимущественно из ее главных хитов.

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    певица музыка
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