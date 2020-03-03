Голограмма покойной Уитни Хьюстон дала свой первый концерт (видео)



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Голограмма Уитни Хьюстон

Фото: instagram.com/whitneyhoustonnbl/

Создатели виртуальной певицы пересмотрели сотни часов ее выступлений и до мелочей изучили ее поведение на сцене

Уитни Хьюстон умерла в 2012 году в возрасте 48 лет, но на этой неделе певица «вернулась» на сцену. Компания BASE Hologram в сотрудничестве с Estate of Whitney E. Houston создали голограмму певицы, которая на днях начала серию концертов в городе Шеффилде.







Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @whitneyhoustonnbl 26 Фев 2020 в 6:12 PST







Цифровой образ Хьюстон проецируется на сцену, где также выступают живые музыканты, танцоры и бэк-вокалисты. Создатели голограммы ставили своей целью передать невероятную харизму Уитни, которой она покоряла зрителей во время живых выступлений. Для этого разработчики изучили множество записей концертов певицы и особое внимание уделяли ее манере и движениям.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @whitneyhoustonnbl 24 Фев 2020 в 9:50 PST

Концертная программа цифровой Уитни Хьюстон называется «Вечер с Уитни» и состоит преимущественно из ее главных хитов.