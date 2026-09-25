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Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Олена Мозгова повідомиа про заручини зі своєю дівчиною два роки тому
фото: Іnstagram.com/matatatahakuna

Зоя Мозгова зробила камінг-аут у 2024 році

Старша дочка української продюсерки Олени Мозгової, Зоя Мозгова, поділилася важливою подією у своєму житті. Дівчина святкує річницю стосунків зі своєю нареченою Юлією. З нагоди свята вона поділилася світлиною з особистого архіву на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком».

Зоя Мозгова та її дівчина Юлія святкують три роки стосунків. Юлія привітала свою кохану. На фото пара показалася разом, де усміхаються та позують перед камерою в сонцезахисних окулярах, обіймаючи одна одну. «Три роки разом...Яка пригода..» – написала Олена Мозгова у дописі.

Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото) фото 1
фото: Іnstagram.com/matatatahakuna

До слова, сьогодні обраниця Олени Мозгової святкує день народження, їй виповнилося 40 років. Мозгова опублікувала кадри зі святкування та показала свою наречену. Зазначимо, Олені Мозговій нині 32 роки.

Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото) фото 2
фото: скриншоти Іnstagram.com/matatatahakuna

Як відомо, Зоя Мозгова здійснила камінг-аут у 2024 році. Тоді ж вона повідомила, що перебуває у стосунках зі своєю дівчиною Юлією. Тоді ж зіркова мати дівчини відреагувала на новину та підтримала доньку в соцмережах. Вона закликала доньку та її обраницю не звертати увагу на критику.

Зоя Мозгова здійснила камінг-аут у 2024 році та оголосила про заручини зі своєю дівчиною
Зоя Мозгова здійснила камінг-аут у 2024 році та оголосила про заручини зі своєю дівчиною
фото: Іnstagram.com/matatatahakuna

Як писав Главком, тоді Олена Мозгова відреагувала на камінг-аут доньки. Продюсерка висловила підтримку доньці під її дописом в Instagram. «Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нечесні люди з відсутністю славного, цікавого, свідомого і наповненого життя. Тому і лізуть в інше. Люблю тебе! І завжди поруч», – написала зірокова мати. 

Також повідомлялося, старша донька української музичної продюсерки Олени Мозгової та падчерка співака Олександра Пономарьова Зоя Мозгова ділилася світлинами з відпочинку із своєю дівчиною Юлією у Швейцарії. Ці кадри викликали у мережі бурхливе обговорення.

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Теги: дочка ЛГБТ шоубіз фото

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