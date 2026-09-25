Дочка Олени Мозгової відзначила важливу річницю із коханою дівчиною (фото)

Олена Мозгова повідомиа про заручини зі своєю дівчиною два роки тому

Зоя Мозгова зробила камінг-аут у 2024 році

Старша дочка української продюсерки Олени Мозгової, Зоя Мозгова, поділилася важливою подією у своєму житті. Дівчина святкує річницю стосунків зі своєю нареченою Юлією. З нагоди свята вона поділилася світлиною з особистого архіву на своїй сторінці в Instagram, пише «Главком».

Зоя Мозгова та її дівчина Юлія святкують три роки стосунків. Юлія привітала свою кохану. На фото пара показалася разом, де усміхаються та позують перед камерою в сонцезахисних окулярах, обіймаючи одна одну. «Три роки разом...Яка пригода..» – написала Олена Мозгова у дописі.

До слова, сьогодні обраниця Олени Мозгової святкує день народження, їй виповнилося 40 років. Мозгова опублікувала кадри зі святкування та показала свою наречену. Зазначимо, Олені Мозговій нині 32 роки.

фото: скриншоти Іnstagram.com/matatatahakuna

Як відомо, Зоя Мозгова здійснила камінг-аут у 2024 році. Тоді ж вона повідомила, що перебуває у стосунках зі своєю дівчиною Юлією. Тоді ж зіркова мати дівчини відреагувала на новину та підтримала доньку в соцмережах. Вона закликала доньку та її обраницю не звертати увагу на критику.

Зоя Мозгова здійснила камінг-аут у 2024 році та оголосила про заручини зі своєю дівчиною фото: Іnstagram.com/matatatahakuna

Як писав Главком, тоді Олена Мозгова відреагувала на камінг-аут доньки. Продюсерка висловила підтримку доньці під її дописом в Instagram. «Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нечесні люди з відсутністю славного, цікавого, свідомого і наповненого життя. Тому і лізуть в інше. Люблю тебе! І завжди поруч», – написала зірокова мати.

Також повідомлялося, старша донька української музичної продюсерки Олени Мозгової та падчерка співака Олександра Пономарьова Зоя Мозгова ділилася світлинами з відпочинку із своєю дівчиною Юлією у Швейцарії. Ці кадри викликали у мережі бурхливе обговорення.