Хилари Дафф показала, как рожала в воде. Трогательное видео



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Хилари Дафф

В октябре прошлого года Хилари Дафф во второй раз стала матерью

У актрисы родилась дочь, которую они с супругом назвали Бэнкс Вайолет. После появления малышки на свет звезда рассказала, что вместо традиционных родов предпочла рожать ребенка дома в воде.

А теперь, спустя пять месяцев, Дафф решилась поделиться с поклонниками видеороликом, снятым сразу после рождения Бэнкс.

«Я долгое время раздумывала, делиться ли этим видео, ведь оно такое личное. Это было абсолютно потрясающе и значимо (и шокирующе). Сразу после рождения мы с моей малышкой впервые обнялись. Мне показалось, что она похвалила меня за хорошую работу. Всю нашу команду», — написала Хилари под снимком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hilary Duff (@hilaryduff) 25 Мар 2019 в 10:10 PDT

Актриса также отметила, что во время родов с ней был её муж Мэтт, её мать и родные люди, которые действовали слаженно и сообща. «Не могу поверить, что это было всего пять месяцев назад! Такое ощущение, что Бэнкс всегда была с нами. Время так летит… Вчера она впервые попробовала авокадо!» — сообщила счастливая Дафф.

Джерело: popcornnews