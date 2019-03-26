Хилари Дафф показала, как рожала в воде. Трогательное видео
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Розсилка
В октябре прошлого года Хилари Дафф во второй раз стала матерью
У актрисы родилась дочь, которую они с супругом назвали Бэнкс Вайолет. После появления малышки на свет звезда рассказала, что вместо традиционных родов предпочла рожать ребенка дома в воде.
А теперь, спустя пять месяцев, Дафф решилась поделиться с поклонниками видеороликом, снятым сразу после рождения Бэнкс.
«Я долгое время раздумывала, делиться ли этим видео, ведь оно такое личное. Это было абсолютно потрясающе и значимо (и шокирующе). Сразу после рождения мы с моей малышкой впервые обнялись. Мне показалось, что она похвалила меня за хорошую работу. Всю нашу команду», — написала Хилари под снимком.
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Актриса также отметила, что во время родов с ней был её муж Мэтт, её мать и родные люди, которые действовали слаженно и сообща. «Не могу поверить, что это было всего пять месяцев назад! Такое ощущение, что Бэнкс всегда была с нами. Время так летит… Вчера она впервые попробовала авокадо!» — сообщила счастливая Дафф.
Джерело: popcornnews