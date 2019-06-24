Дэнни Бойл назвал своего кандидата на роль Джеймса Бонда



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Режиссёр должен был снимать 25-й фильм о шпионе, но покинул проект

Режиссёр Дэнни Бойл считает, что Роберт Паттинсон отлично подойдёт на роль Джеймса Бонда. К такому выводу он пришёл после просмотра научно-фантастической картины «Высшее общество» Клер Дени.

«Это было так странно! Я сидел в зале и думал: "Боже мой, они должны взять его на роль следующего Бонда"», — заявил постановщик.

Он не считает, что молодость Паттинсона (ему сейчас 33) помешает ему исполнить роль супершпиона.

«Сколько было Шону Коннери (32 года, — прим. ред.)? Он готов», — сказал Бойл.

Текущему исполнителю роли Бонда Дэниелу Крэйгу 51 год. 25-й фильм, съёмки которого сейчас идут, станет для актёра последним в этом образе. Бойл в прошлом работал над этой картиной и должен был занять её режиссёрское кресло, но позже ушёл из проекта из-за конфликта с Крэйгом. Сейчас постановкой картины занимается Кэри Фукунага («Настоящий детектив»).

Джерело: Киноафиша