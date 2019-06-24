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    Шоу-биз

    Христиане потребовали закрыть сериал «Благие знамения»

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    Христиане потребовали закрыть сериал «Благие знамения»

    На христианском сайте ReturnToOrder появилась петиция, призывающая отменить «богохульский сериал «Благие знамения»

    Стоит отметить, что петиция изначально была обращена к стриминговому сервису Netflix, хотя сериал разработал и выпустил Amazon. Позже эту ошибку исправили. Петиция собрала более 20 тыс. подписей.

    Среди претензий авторов документа к сериалу: дружба между ангелом и демоном; женский голос Бога; Антихрист изображён как нормальный ребёнок; сатанинские «монахини»; изображение всадников Апокалипсиса в виде байкеров и отрицание концепции «добра» и «зла».

    «В итоге морали и закона природы не существует, только гуманизм и в конечном итоге бесполезные принципы. Это ещё одна попытка нормализовать сатанизм, сделать его легким и доступным. Мы должны показать, что мы против», — говорится в тексте петиции.

    Писатель Нил Гейман, который выступил шоураннером экранизации собственной книги, отреагировал на ситуацию так: «Очень нравится, что они собираются писать Netflix, чтобы те отменили "Благие знамения". Этим как бы все сказано».

    Netflix тоже не остался в стороне и пообещал «больше так не делать». 

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