Дэвида Бекхэма раскритиковали из-за поцелуя с дочерью



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Очередное видео с семейного отдыха от Дэвида Бекхэма спровоцировало скандал

Поклонники футболиста и пару лет назад возмущались тем, что тот целует свою семилетнюю дочь в губы, но Бекхэм не придал этому значения. Недавно он вновь поделился общим видео с Харпер, после которого скандальный журналист Пирс Морган назвал поведение звезды «странным и жутким».

На этой неделе семейство Бекхэмов отправилось в Майами, где они успели отдохнуть на пляже, порыбачить и покататься на яхте. Все члены семьи делились фото и видео в Instagram, но внимание публики привлек небольшой ролик от Дэвида. На нем футболист во время поездки на яхте поцеловал Харпер в губы, и это многим очень не понравилось.

Сегодня Пирс Морган в эфире передачи «Доброе утро, Британия» тоже оценил этот видео: «Это очень мило, но почему отец целует дочь в губы? Я этого не понимаю. Это жутко и странно. И он показал это всему миру, зачем?». Его коллега, Сюзанна Рид, встала на защиту Дэвида, однако и она согласилась, что ролик не стоило выкладывать в Интернет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от davidbeckham7237 (@davidbeckham7237) 2 Июн 2019 в 10:20 PDT

Некоторые пользователи грозились вызвать полицию, впервые увидев подобное фото от Бекхэма. Футболист не стал комментировать возмущение толпы, поскольку еще в 2017 году во время прямой трансляции в Facebook он заявил: «Я целую всех своих детей в губы, кроме Бруклина. Ему уже 18, так что он может посчитать это немного странным. Тем не менее, нас с Викторией воспитывали подобным образом, и так воспитываем детей мы».