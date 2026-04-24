«Мене це дуже травмувало». Заслужена артистка Олена Узлюк розказала про домагання відомого режисера

Заслужена артистка України, акторка столичного Молодого театру Олена Узлюк зазнала домагань під час роботи в кіно. Акторка вперше поділилася деталями того випадку та розповіла, як цей досвід вплинув на неї. Як повідомляє «Главком», про це артистка розповіла в інтерв’ю Аліні Доротюк.

За словами Олени Узлюк, вона зазнала домагань від свого режисера. Цей інцидент стався на початку її кар’єри у 1990-х роках, коли вона була студенткою.

«У мене була єдина ситуація, яка від мене не залежала, мене в неї втягнули. Я не буду називати прізвище, але не складно зрозуміти, про кого йдеться. Загалом, це було кіно на початку 90-х. Ми там, як студенти, стрибали, танцювали – це був фільм за українською класикою. Знімали масові сцени, а потім потрібно було дозняти окремі епізоди в номерах», – розповіла акторка.

Тоді майбутня зірка зіштовхнулася зі своїм режисером, дії якого довели Олену Узлюк до сліз. «Я була в красивому пеньюарі. Режисер заштовхує мене в декорацію, у кімнату, каже, що я маю зняти пеньюар, і заштовхується дуже веселий літній актор без штанів. Зі мною трапився якийсь припадок. Це було настільки ницо. Вони мене настільки образили. Я вилетіла із цієї кімнати, заплакала», – поділилась жінка.

Заслужена артистка України Олена Узлюк є відомою акторкою театру, кіно та дубляжу
Врешті після інциденту з домаганням артистка не відчула підтримки зі сторони колег. А навпаки отримала осуд та нерозуміння. За словами Узлюк, на той момент їй було лише 19 років. «Вони сказали: «Ой, вона ненормальна». Знайшли інших дівчат, які радо погодилися на таке. Мене це дуже травмувало. Коли я потім бачила цього режисера, його вже немає в живих, я відчувала сильну ненависть, бо пережила колосальний стрес...», – сказала Олена Узлюк.

Артистка зізналася, що ті події травмували її. Тож вона не поділилася цією історією зі своєю мамою через сором, дівчина довірилася лише подрузі. «Тому я розумію нашу молодь. Цей момент мене не зламав, але на фізичному рівні мене трусило. Начебто нічого такого. Скажуть: «А що тут такого?» Але це дуже делікатне питання. Так не має бути. І зараз я звертаюся до всіх дівчат і жінок, які зіштовхуються з подібним, будь ласка не мовчіть. Пам’ятайте, що у вас є ви самі і можна пережити будь-яку ситуацію», – закликала артистка.

Нагадаємо, акторка театру, кіно та дубляжу Олена Узлюк висловлювала підтримку своїм колегам з Молодого театру, які зізналися, що стали жертвами домагань, в яких звинуватили в них художнього керівника Андрія Білоуса.

«Дизель шоу» «переїхав» на новий телеканал: деталі
Член грецької делегації на Євробаченні назвав країни, які мають найкращі номери на конкурсі
Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни
Син Наталії Сумської показав архівні фото із зірковою мамою
Народному артисту Віталію Білоножку встановлено пам'ятник: які зірки прийшли вшанувати співака
