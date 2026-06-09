«Цілуй свого хрича вдома». Єфросиніна підколола Полякову, написавши ім’я її чоловіка на грудях (фото)

Марія Єфросиніна нагадала зірковій подрузі про слова її чоловіка

Ведуча Марія Єфросиніна підколола свою подругу та партнерку по проєкту «Дорослі дівчата» співачку Олю Полякову. Зірка написала на грудях ім’я чоловіка артистки. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис Марії Єфросиніної в Instagram.

Оля Полякова з Марією Єфросиніною провели останній захід свого спільного проєкту «Дорослі дівчата» перед закриттям. Під час свого виступу зірки не залишили без уваги нещодавній конфлікт, який розгорівся у мережі після інтерв’ю чоловіка Олі Полякової, бізнесмена Вадима Буряковського.

Буряковський назвав чоловіка Єфросиніної «мажором» та розкритикував дім ведучої. Заяви Буряковського розлетілися мережею та стали темою для обговорення. Після цього Єфросиніна неодноразово з гумором згадувала Поляковій про її чоловіка зі сцени, водночас співачці довелося публічно вибачатися за слова свого чоловіка.

На останньому виступі «Дорослих дівчат» Єфросиніна також не забула «підколоти» свою подругу. Полякова та Єфросиніна з’явилися на сцені в однакових сукнях з квіткою на грудях, але різного кольору. Розмова зіркових подруг розпочалася із жарту про те, що Єфросиніна прийшла у чорній сукні, хоча дрескод заходу передбачав біле вбрання. Ведуча пожартувала та заявила, що її про це не попередили.

Єфросиніна написала ім’я чоловіка Полякової на грудях фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

На це Полякова іронічно підмітила, що знову «підставила» свою партнерку. «Як завжди, Ольчик. Це не новинка вже у нашому житті. А особливо в останні місяці», – додала Єфросиніна.

Після цього ведуча неочікувано прибрала пелюстки квітки зі своєї сукні на грудях, де було написано ім’я чоловіка Полякової – «Вадік». Для співачки це стало несподіванкою, і вона почала сміятися. «Дай я нарешті поцілую ці прекрасні груди, дай поцілую», – сказала Полякова.

Оля Полякова з Марією Єфросиніною провели останній захід свого спільного проєкту «Дорослі дівчата» фото: Іnstagram.com/polyakovamusic

На прохання співачки ведуча їй відповіла: «Цілуй свого хрича вдома сама! Але бачите, він ще збуджує її, тому давайте порадіємо за мою подругу», – сказала Марія Єфросиніна.

Зазначимо, в інтерв’ю «Главкому» музичний продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський ексклюзивно розповів, що спільний проєкт співачки Олі Полякової та телеведучої Марії Єфросиніної «Дорослі дівчата» закривається.

Як розповідав «Главком», чоловік Олі Полякової бізнесмен Вадим Буряковський висловився в інтерв’ю Дмитру Гордону про Марію Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Буряковський розповів про своє ставлення до до Маріії Єфросиніної. Він заявив, що ведуча до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися. Також чоловік бізнесмен згадав про те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».