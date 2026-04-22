89-річна вінничанка стала зіркою TikTok, співаючи старовинні українські пісні (відео)

Відео з піснями пенсіонерки набирають по 200 тис. переглядів

Ганна Латюк у свої 89 років стала зіркою соцмереж. Мешканка Вінниччини співає старовинні українські пісні, які її дочка публікує у TikTok. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Вінниця.

89-річна Ганна Латюк любить співати. Це вона перейняла від свого батька, який був професійним співаком. Врешті про талант вінничанки дізналися ще тисячі людей.

Відео з піснями Ганни Латюк публікує в мережу її донька Тамара Місінкевич. Жінка співає старовинні українські пісні, які набирають у TikTok тисячі вподобань та переглядів. Наразі пенсіонерка має 5 тис. підписників та 80 тис. вподобайок. Крім цього, кожне нове відео вінничанки завжди збирає сотні коментарів та тисячі переглядів.

Першою піснею Ганни Латюк, яку вона з донькою опублікувала у соцмережі, стала гумористична українська народна пісня «Захотіла вража баба та й забагатіти». Це відео зібрало понад 200 тис. переглядів. «Боже, як почали люди писати ці коментарі! І все хороші коментарі. І там її переслуховували й переслухововали. І тоді я кажу так: «Давайте старі пісні співати!». І почали коляду стару, і я почала пускати. І люди почали дивитися. Вони цим цікавляться. І мама повеселіла й каже: «Я ще ту нагадала». І так помаленьку вже всі пісні переспівала. Пісні навіть замовляли, щоб вона співала», – розповіла Тамара Місінкевич.

У родині Ганна Латюк хист до співу мала її сестра. «Найкраще у світі співають мама й сестра – тьотя Оля. Мама бере й першим, і другим, і третім. Дуже гарно. На них у селі казали «Антонівські соловейки», – поділилася Тамара Місінкевич.

89-річна Ганна Латюк стала зіркою соцмереж фото: Суспільне Вінниця

За словами пенсіонерки, для неї спів – це ліки для душі: «Я співаю від душі, щоб відвести душу трішки. Усе, зараз буду плакати». Жінка пояснила, що плаче через втрату свого онука, який був військовим. Він загинув 14 липня 2023 на Донеччині.

Ганна Латюк з донькою Тамарою Місінкевич фото: Суспільне Вінниця

Дочка 89-річної співачки записує пісні своєї матері в зошит під назвою «пісенник родинної пам’яті», щоб зберегти їх для наступних поколінь. «Я в пісенник переписую ці пісні, які мені подобаються. Надіюся, може, онуки найдуть ці пісні й будуть співати, бо дочка моя не хоче співати», – пояснила Тамара Місінкевич.

