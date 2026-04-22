Головний байопік 2026 року та стрічка за участю ГУР та СБУ. Кінопрем'єри тижня

Український глядач матиме змогу побачити найдорожчий кінопроєкт в історії Саудівської Аравії та стрічку, в якій дебютував племінник поп-короля Майкла Джексона

Цього тижня в кінопрокат вийшли п'ять нових фільмів. Особлива увага прикута до американського байопіка «Майкл» про поп-короля Майкла Джексона. Також глядачі мають можливість побачити унікальний український фільм «Кіллхаус». На великих екранах також покажуть драматичну біографічну стрічку «Хронологія води», яка стала режисерським дебютом Крістен Стюарт. «Главком» детально розказує про ці та інші прем'єри 23 квітня 2026 року.

Майкл

Країна: США

США Режисер: Антуан Фукуа

Антуан Фукуа Актори: Джафар Джексон, Колман Домінго, Майлз Теллер, Лора Геррієр, Ніа Лонг, Джуліано Вальді

Фільм «Майкл» – американський байопік про поп-короля Майкла Джексона від Антуана Фукуа. Продюсером стрічки виступив Грем Кінг – саме він стояв за «Богемською рапсодією», одним із найуспішніших музичних байопіків в історії. Сам Кінг прямо проводив паралелі між цими фільмами. Він підкреслював, що працює над «Майклом» з таким самим рівнем уваги до деталей і масштабності, як і над байопіком про гурт Queen.

Сюжет стрічки «Майкл» розповідає становлення артиста поп-короля: від дитинства в гурті Jackson 5 до піку слави в 1980-х. Фільм охоплює ключові етапи життя легендарного артиста – жорстке виховання в родині, ранні виступи, співпрацю з продюсерами, створення альбомів і культових номерів. Продюсери свідомо концентруються на злеті кар'єри Майкла Джексона і майже не заходять у найбільш суперечливі періоди життя. Також не показується на великому екрані і трагічний 2009 рік, коли поп-король пішов з життя.

Головну роль (дорослого Майкла) зіграв Джафар Джексон, племінник поп-короля. 29-річний актор – син Джермейна Джексона, старшого брата Майкла Джексона Це його перша велика роль у кіно. До неї він готувався кілька років: вивчав архіви, працював із хореографами, відтворював рухи і жив у будинку сім’ї Джексонів, щоб краще «відчути» середовище. У промоматеріалах саме його пластика і схожість стали головним акцентом – багато сцен знімали без дублерів і без надмірного використання комп'ютерної графіки.

Роль маленького Майкла виконує Джуліано Вальд. Для нього це також дебют. Хронологія участі його в байпопіку зайняла чи не третину часу. Через Джуліано показують формування характеру артиста та вплив батька (його зіграв актор Колман Домінго).

Бюджет фільму продюсери озвучили в межах $155-200 млн. Зйомки проходили з січня по травень 2024 року, із додатковими зйомками у 2025-му. Значну частину коштів витратили на реконструкцію культових моментів: створення кліпів Thriller, Bad, великих концертів, костюмів різних епох і роботу з масовкою. До постановки залучали людей, які працювали з Джексоном раніше, щоб максимально точно відтворити його сценічну мову.

Промокампанія будується на двох ключових речах: схожість Джафара Джексона з Майклом та масштаб реконструкцій виступів Перші кадри і трейлери активно розходилися в мережі саме через це. Прем’єра у Берліні та події в Голлівуді супроводжувалися великим ажіотажем, з фанатами в образах Джексона і масштабною презентацією як «велике повернення поп-легенди» на екран.

Частина родини Майкла Джексона підтримала проєкт. На прем'єрах були Джермейн, Ла Тойя, Джекі, а також сини Майкла – Принс і Біджі. При чому Принс навіть виступив виконавчим продюсером. Водночас Періс та Джанет Джексон (донька та сестра поп-короля, відповідно) дистанціювалися від фільму і відкрито критикували його, називаючи «занадто згладженим» і таким, що не відображає повну правду. Це створило додатковий резонанс і фактично стало частиною інформаційної кампанії. Водночас на престижному кіноагрегаті Rotten Tomatoes у байопіка «Майкл» мало схвальних відгуків критиків.

Кіллхаус

Країна: Україна

Україна Режисер: Любомир Левицький

Любомир Левицький Актори: Сергій Стрельников, Денис Капустін, Олександра Сорока. Валерій Величко, Каріна Тимошенко, Павло Текучев, Одрі МакАлпайн, Максим Ткаченко

Український воєнний екшн-трилер «Кіллхаус» режисера Любомира Левицького позиціонується як один із наймасштабніших жанрових проєктів про сучасну війну. Це історія, яка напряму заснована на реальній операції українських спецпідрозділів.

У центрі сюжету – конкретна бойова місія. На окупованій території під ворожий обстріл потрапляє цивільна подружня пара, їхній автомобіль знищений, вони поранені. Спецпідрозділи – 3-тя окрема штурмова бригада, СБУ та ГУР – отримують завдання евакуювати їх із зони бойових дій. Ускладнення з'являється швидко: їхню 14-річну доньку беруть у заручники, а операція переходить із локальної у міжнародну.

Паралельно в історію втягнута американська журналістка – її роль виконує акторка Одрі МакАлпайн. Вона опиняється в епіцентрі подій і з боку спостерігача стає безпосереднім учасником операції. Саме через неї фільм показує події «зсередини» – як виглядає сучасна війна очима людини, яка не є військовою. Слід зазначити, що у стрічці знялися реальні військові та ветерани, зокрема бійці ГУР і Іноземного легіону.

Ключова основа фільму – перша у світі рятувальна операція із застосуванням дронів, яка і стала сценарною базою. Саме цей момент робить історію не просто драматичною, а унікальною з точки зору військової практики. Стрічка створена у співпраці з українськими спецслужбами, зокрема ГУР, що дозволило максимально точно відтворити операцію – від тактики до деталей спорядження. Це не «консультації», а фактична участь військових у творчому процесі.

Саундтрек «Повертайся живим: Killhouse» до фільму написав реальний боєць ГУР МО України – командир підрозділу з позивним «Дев'ятий». Спочатку він долучився до фільму як консультант однієї зі сцен (через бойовий досвід). Пізніше запропонував власний музичний трек, а режисер Любомир Левицький одразу підтримав ідею.

Хронологія води

Країна: США, Франція, Латвія

США, Франція, Латвія Режисер: Крістен Стюарт

Крістен Стюарт Актори: Імоджен Путс, Том Старрідж, Ерл Кейв, Джеймс Белуші, Міхаель Епп, Чарлі Каррік, Сюзанна Флуд

Фільм «Хронологія води» – драматична біографічна стрічка, яка стала режисерським дебютом зірки франшизи «Сутінки», акторки Крістен Стюарт. Проєкт одразу привернув увагу критиків, зокрема, через те, що одна з найвідоміших акторок Голлівуду перейшла у режисуру. Фільм заснований на мемуарах письменниці Лідії Юкнавіч, він має чітку сюжетну лінію, але подається фрагментарно – як потік пам'яті. У центрі – Лідія (зіграла акторка Імоджен Путс) з дитинства живе в середовищі насильства: батько систематично знущається з неї та її сестри. Водночас мати ігнорує це. Єдина втеча – плавання і письмо.

Далі історія переходить у доросле життя: університет, спроби побудувати кар'єру спортсменки, залежності, токсичні стосунки і серія рішень, які ведуть до саморуйнування. Один із найсильніших драматичних моментів – втрата дитини, яка стає переломним етапом у житті героїні. Сюжет не лінійний: фільм постійно стрибає між періодами життя, поєднуючи травму, пам'ять і процес становлення письменниці. Це не «біографія за датами», а радше внутрішній портрет людини.

Виробництво фільму тривало кілька років. Проєкт був анонсований ще у 2022-му, але довго не міг запуститися через відсутність фінансування і складність матеріалу. «Хронологія води» – не студійне кіно, а незалежний міжнародний проєкт із великою кількістю партнерів, включно з Scott Free Productions (компанія культового режисера Рідлі Скотта). Зйомки проходили у Латвії та на Мальті влітку 2024 року і тривали близько шести тижнів.

Світова прем'єра відбулася у програмі Un Certain Regard Каннського кінофестивалю 2025 року. Після показу фільм отримав майже семихвилинні овації. Критики відзначали фільм як «жорсткий, експериментальний і дуже особистий» – і водночас не для масового глядача.

Імперія пісків

Країна: Саудівська Аравія

Саудівська Аравія Режисер: Руперт Ваятт

Руперт Ваятт Актори: Ентоні Макі, Бен Кінгслі, Айша Гарт, Шарлто Коплі, Геза Рьоріг, Нуман Акар

Фільм «Імперія пісків» – масштабна історична екшн-драма виробництва Саудівської Аравії, яку зняв британський режисер Руперт Ваятт. Це один із найдорожчих і найамбітніших проєктів регіону, бюджет якого склав близько $150 млн.

Сюжет розгортається у VII столітті на Аравійському півострові. У центрі історії – принцеса Хінд, яка відмовляється підкоритися імператору Кісрі, що прагне зробити її наложницею. Вона тікає в пустелю і змушена об'єднатися з загадковим воїном і вигнанцем – персонажем актора Ентоні Макі. Разом вони проходять шлях від виживання до формування союзу племен, які століттями ворогували між собою, щоб дати фінальний бій імперії. Кульмінацією стає битва при Ді-Карі – історично значуще зіткнення, яке у фільмі подається як символ народження нової епохи і об'єднання арабських племен.

Фільм є найдорожчим кінопроєктом в історії Саудівської Аравії. Проєкт фінансувався, зокрема, через MBC Studios і мав стратегічну мету – розвиток місцевої кіноіндустрії. Частину знімальної групи формували з місцевих спеціалістів, яких навчали під час виробництва. Зйомки проходили з вересня 2021 року до лютого 2022-го у Саудівській Аравії.

Фільм мав тривалий постпродакшн і затримки, зокрема через креативні розбіжності, Через що реліз кілька разів переносили. Прем'єра відбулася на Цюрихському кінофестивалі у 2025 році, після чого почався міжнародний прокат.

Колючка Голлі

Країна: Велика Британія, Франція, Бельгія, Люксембург

Велика Британія, Франція, Бельгія, Люксембург Режисерка: Керолайн Орігер

Керолайн Орігер Актори озвучування: Кіла Лорд Кессіді, Меттью Гуд, Стівен Менген, Жюль де Жонг

У центрі сюжету мультфільму «Колючка Голлі» – молода їжачиха Голлі, яка живе під постійною опікою батька і фактично не має власного досвіду поза межами безпечного середовища. Її життя змінюється після знайомства з кроликом Волтером, який після травми голови починає вірити, що він легендарний герой. Голлі вирішує підтримати цю ілюзію, і разом вони вирушають у подорож. Саме ця динаміка – вигаданий героїзм Волтера і реальне дорослішання Голлі – формує основу історії. Сюжет працює як пригодницька подорож із серією випробувань, через які героїня поступово виходить із зони комфорту і починає приймати самостійні рішення.

Сценарій частково базується на мотивах «Дон Кіхота», але адаптованому для сімейної аудиторії. Персонаж, який живе у вигаданому світі. І герой, який дозволяє цій ілюзії існувати. Виробництво об'єднало студії з кількох країн, що дозволило створити повнометражний проєкт без бюджету рівня Pixar, але з повноцінною міжнародною дистрибуцією. До речі, кошторис продюсери не розкрили.

Прем'єра відбулася на Люксембурзькому кінофестивалі у березні 2025 року. Після чого мультфільм показали на Міжнародному фестивалі анімаційних фільмів в Ансі (Франція) – одному з головних світових майданчиків для анімації.