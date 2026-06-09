«Була дуже простою». Колишній концертний директор Софії Ротару розкрив деталі райдеру співачки

Ігор Курилів працював з суперзіркою радянської естради понад 20 років

Колишній концертний директор артистки Софії Ротару Ігор Курилів розкрив її райдер. Він розповів, якою була Софія Ротару під час роботи на сцені, в інтерв’ю «Главкому».

За словами Ігоря Куриліва, Софія Ротару є простою людиною у питанні вимог на своїх концертах, зокрема стосовно райдеру. «Вона взагалі дуже проста була в цьому плані. Обов'язково, щоб були фрукти: виноград, помаранчі», – пояснив він.

Однак, коли із Софією Ротару почала працювати концертна директорка, росіянка Ольга Коняхіна, райдери артистки дещо змінилися. Зокрема Ігор Курилів отримував скарги від колег через якість роботи Коняхіної. За його словами, росіянка додавала у райдер коньяк, який коштував понад 10 тис. грн. Однак алкоголь вона замовляла для себе.

Ігор Курилів і Софія Ротару фото з архіву Ігоря Куриліва

«Коли я вже помалу «сходив на піано», гастролями почала займатися Коняхіна. І почалося: пішли дзвінки мені: «Ой, Ігорю Володимировичу, з вами так було приємно мати справу, а з цією (Коняхіною, – «Главком») неможливо працювати». А вона їм райдери виставляє з Hennessy XO (0,7 л такого коньяку коштує близько 14 тис. грн, – «Главком») і сама напивається», – пояснив Курилів.

В інтерв'ю «Главкому», керівник Хору Верьовки і в минулому директор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилів розповів, чому припинив співпрацю із співачкою. Нині Ігор Курилів, нині він рідко спілкується із Софією Ротару.