Народному артисту Роману Балаяну – 85. Цікаві факти та найкращі фільми кінорежисера

Роман Балаян: «Я завжди шукав скарбів уві сні, але ніколи не знаходив – знаходили інші»

Сьогодні, 15 квітня, народився народний артист України, кінорежисер та сценарист Роман Балаян. Кінопродюсеру вірменського походження виповнюється 85 років. «Главком» розповів про його життя та режисерську діяльність.

Роман Балаян у 1997 році отримав звання народного артиста України. Також кінорежисер з 2001 року є академіком Академії мистецтв України, членом Спілки кінематографістів України, Спілки Європейської кіноакадемії та кавалером ордена «За заслуги» ІІІ ступеня. До того ж кінознавець є почесним академіком Академії кіно ім. Нато Вачнадзе в Грузії.

Біографія

Роман Балаян народився 15 квітня 1941 року в селі Неркін автономної області Азербайджанської РСР. Батько Романа Балаяна помер у 1942 році. У прощальному листі батько майбутнього митця попросив його матір назвати сина на честь побратима. Саме тому режисер має нехарактерне для вірменина ім’я.

Ще в підлітковому віці Роман Балаян вирішив, стати актором. Кінорежисер починав свій шлях у кінематографі, як актор. У 1959–1961 роках він працював статистом Степанакертського театру.

«У восьмому класі я раптом вирішив, що буду актором. До того ж кіноактором. У ВДІК я запізнився – приїхав лише в середині серпня. Коли повернувся додому, то головний режисер Степанакертського театру запитав: «Кого ти гратимеш, коли закінчиш ВДІК? Епізоди?.. Арабів, циган, кавказців?..» Таким чином, він переконав мене, що нема, чого мені бути кіноактором. Але до театру до себе взяв – до допоміжного складу, статистом. Пробув я там півтора роки», – розповідав режисер в інтерв’ю Олексія-Нестора Науменка.

Однак згодом Роман Балаян усе ж таки вирішив піти вчитися на режисера та здобував освіту на режисерському факультеті Єреванського театрального інституту.

«Вступив до Єреванського театрального інституту, але заздалегідь знав, що переведуся до ВДІКу. У мене був блат: перший секретар Спілки кінематографістів Вірменії Степан Агабекович Кеворков пробував мене на головну роль у фільмі «Дорога». Художня рада мою кандидатуру не затвердила, але Кеворков зберіг хороше ставлення до мене. І коли почув, що я хочу стати режисером, сказав: «Добре, штовхатимемо тебе. Спершу ходи в Єреванську, а потім переведемо». Так склалося, що Тимофій Левчук знімав у горах Вірменії фільм. Потрібні були дублери і взяли мене. Тоді я дізнався, що Левчук веде третій курс. А я якраз закінчив другий у Єревані. Я пішов до Кеворкова і сказав, що хотів би перевестися до Києва. Так я потрапив до Києва до Левчука», – поділився митець.

Так, в 1969 році Балаян закінчив кінорежисерський факультет Київського державного інституту театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. Свій шлях, як кінорежисер Роман Балаян почав у 1970 в стінах Київській кіностудії. Відтоді він став режисером десятків фільмів.

Наразі Балаян живе та працює в Україні. Режисер має як вірменське, так і українське громадянство. Роман Балаян має дружину Наталію, з якою він у шлюбі з 1966 року. Подружжя має сина Супрена, який зараз живе та працює у Франції. А також доньку Каріну.

Фільми Романа Балаяна

Дебютною стрічкою Романа Балаяна став фільм «Ефект Ромашкіна» 1973 року, водночас сам режисер вважав, що ця стрічка була для нього найгіршою. Наступними стрічками, які увійшли до робіт Балаяна були: фільм була «Каштанка» та «Бірюк», яка була номінована на премію «Золотий ведмідь». До слова, творчість Романа Балаяна характеризують його фразою: «Я завжди шукав скарбів уві сні, але ніколи не знаходив – знаходили інші».

У 1982 році режисер став автором фільму «Польоти уві сні та наяву». Стрічка вийшла в прокат наступного року та в 1987 році отримала Державну премії СРСР. Ще одна робота Балаяна, яка була оцінена критиками, проте вже на міжнародному рівні – художній фільм «Зберігай мене, мій талісман». Фільм отримав «Золотий Тюльпан» Стамбульського міжнародного кінофестивалю та «Золотий приз» в Італії.

Найбільш популярними фільмами Романа Баляна є такі роботи: «Каштанка», «Бірюк», «Польоти уві сні та наяву», «Поцілунок», «Зберігай мене, мій талісман», «Філер», «Леді Макбет Мценського повіту», «Перше кохання» та «Ніч світла».

До 80-річчя Романа Балаяна «Главком» розповідав, що режисер працював із багатьма визнаними акторами, серед яких Олег Янковський, Олександр Абдулов, Олег Меньшиков, Олег Табаков, Людмила Гурченко та інші. При цьому своїм основним режисерським завданням вважав за необхідність «зламати всі попередні напрацювання та штампи актора й переконати його у своєму задумі, у своїй силі та розумі».

До слова, головний тип балаянівського героя – відлюдник, якого роздирають суперечності, який не може знайти свого місця в навколишньому світі. Він зняв небагато фільмів, але вони незмінно викликають цікавість глядачів і високу оцінку критиків.