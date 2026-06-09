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Зібров прокоментував чутки про кумівство з Білик та хрещення брата Аліни Гросу

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Павло Зібров з Іриною Білик
фото: пресслужба Павла Зіброва

Артист зізнався, що є «хрещеним батьком у шоубізнесі» для багатьох зірок

Народному артисту України Павлу Зіброву у мережі приписували кумівство зі співачками Іриною Білик та батьками Аліни Гросу. Як повідомляє «Главком», артист прокоментував це у коментарі проєкту ТСН Гламур та розкрив правду.

За словами Павла Зіброва, він дійсно має гарні та дружні стосунки з Іриною Білик та родиною її куми Аліною Гросу. Однак він пояснив, що не брав участі у хрещенні молодшого брата Гросу та не є кумом Білик. «Не хрестив, але так кажуть. Не хрестили з Іриною Білик, але мені приємно. Ми у хороших стосунках із батьками, із Аліною. Я дуже люблю цю сім'ю», – повідомив артист.

Павло Зібров також розповів, що не був присутній на хрестинах сина Аліни Гросу. Співака запрошували, однак хрещення відбулося у день, коли він мав концерт. «День Києва був у той день, тому я не міг бути на хрестинах. Мені дзвонили, запрошували. У мене був сольний концерт». Прекрасно ставлюся до них. Я їм дуже вдячний», – пояснив співак.

Павло Зібров також пояснив, що його неодноразово називали хрещеним батьком для багатьох артистів в українському шоубізнесі. Однак народний артист лише підтримує молодих зірок.

«Аня Трінчер теж каже: «Це мій хрещений». Нормально, але я хрещений по шоубізнесу. Все ж різні речі. Так само, як Андрій Кравченко – ми з ним дует записали. Він на концертах каже: «А це мій хрещений батько по шоубізнесу». Я їх перехрестив на початку кар'єри, допоміг, підказав. Просто я люблю цих людей», – пояснив Зібров. 

Нагадаємо, народна артистка України Ірина Білик охрестила новонародженого сина співачки Аліни Гросу. Те, що роками існувало лише як жарт про «хрещену маму в шоу-бізнесі». Ірина Білик назвала хрестини великою радістю, відповідальністю і благословенням та побажала малюку рости здоровим і щасливим під Божим захистом.

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Теги: шоубіз Аліна Гросу Ірина Білик Павло Зібров

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