Каменських і Потап на відритті своїх табличок на «Алеї зірок»

Таблички Потапа і Каменських були на «Алеї зірок» понад п'ять років

Продюсер Потап та співачка Настя Каменських втратили свої іменні таблички на «Алеї зірок» у центрі Києва. Про це пише «Главком» із посиланням на ТаблоID.

На «Алеї зірок» у Києві біля ТЦ «Гулівер» помітили зміни. Поруч із зірками інших знаменитостей роками «сяяли» імена Потапа і Насті Каменських. Однак наразі таблички з їхніми іменами прибрали, на місці залишився лише слід від них.

Імена Потапа і Каменських зникли з «Алеї зірок» у Києві фото: ТаблоID

Потап отримав свою зірку у листопаді 2019 року. Ім’я артиста з’явилося на «Алеї зірок» з нагоди 20-річчя його творчої кар’єри.

Імена Потапа і Каменських на «Алеї зірок» у Києві фото: gullivercenter.com

Водночас Настя Каменських отримала свою зірку у жовтні 2022 року. Табличка з іменем співачки була розташована неподалік від зірки Потапа.

Настя Каменських отримала зірку у жовтні 2022 року фото: gullivercenter.com

Потап на відкритті свої зірки на «Алеї зірок» у Києві фото: MOZGI Entertainment

«Алея зірок» – це місце у центрі Києва, яке розташоване біля ТЦ «Гулівер». На алеї викарбувані імена українських знаменитостей, серед них зірки, спортсмени, митці тощо. Також на табличках з іменами зірок є QR-коди, за якими можна дізнатися про їхніх власників.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році подружжя Потапа та Насті Каменських перебували в Іспанії. Там пара продовжила музичну кар'єру. Під час війни подружжя неодноразово ставало об'єктом критики. Зокрема, через те, що Потап не повертався до України, а також через використання російської мови в сомережах, інтерв’ю тощо.

Настя Каменських також потрапляла у скандали через виконання своїх пісень за кордоном російською мовою. Один зі подібних виступів став для Каменських крапкою у її співпраці з ювелірним брендом «Золотий Вік». Бренд достроково припинив співпрацю з Каменських після її заяв про те, що мова не має значення та виконання пісень російською мовою.

До слова, подружжя співачка Настя Каменських та репер Потап (Олексій Потапенко) зробили спільну заяву та повідомили про розлучення. На сторінках Потапа та Каменських з'явився допис, написаний російською мовою, де вони розповіли про свої стосунки.

Згодом після гучної заяви про розлучення Потап (Олексій Потапенко) та Настя Каменських знову опинилися в центрі уваги. Вони повідомили про неочікуване возз’єднання легендарного дуету «Потап і Настя».Артисти опублікували спільне відео в Instagram і заявили, що повертаються на сцену після дев’ятирічної паузи, але виступатимуть вони не в Україні.