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Полякова скопіювала Мадонну у своєму скандальному кліпі

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Співачка Оля Полякова знялася у схожому образі зірки Мадонни
колаж: glavcom.ua

Мадонна неодноразово використовувала християнські символи та постаті у своїх роботах

Співачка Оля Полякова зняла кліп до своєї нової пісні «Не на часі», де в одному з кадрів з’явилася в образі Ісуса. Схожий виступ у 2006 році продемонструвала американська виконавиця Мадонна. Про це розповідає «Главком».

Кліп Олі Полякової «Не на часі»

Ольга Полякова в образі Ісуса
Ольга Полякова в образі Ісуса
фото: скриншот Іnstagram/the__nogi

У своїй новій пісні Оля Полякова співає про життя під час війни, яке часто є «не на часі». Тож співачка наголошує на тому, що воно в неї одне, і вона хоче прожити його щасливо.

У кадрі вона з’являється в різних образах. Своє біляве волосся зірка замінила на руду перуку та вбралася у панчохи та підбори. Однак в одному з кадрів вона з’являється «розп’ятою» на хресті, ніби Ісус, де співає у відкритому вбранні з терновим вінком на голові.

Кадр з кліпу Олі Полякової
Кадр з кліпу Олі Полякової
фото: скриншот The Nogi/YouTube

Також на відео можна побачити й інших людей, які нібито осліплені «Поляковою», яка «розп’ята» на хресті. «Розп’ята хейтерами, закидана яйцями, але незламна!» – йдеться у дописі зірки до тизеру її кліпу.

The Nogi - Не на часі

Номер Мадонни в образі Ісуса

Мадонна з’явилася на сцені в образі Ісуса
Мадонна з’явилася на сцені в образі Ісуса
фото: скриншот Madonna Tours/YouTube

У 2006 році американська співачка Мадонна також з’явилася на сцені в образі Ісуса. Це сталося під час її світового туру Confessions Tour 2006 року, який Мадонна проводила на підтримку альбому Confessions on a Dance Floor. Пісня Live to Tell виконувалася в другій частині шоу.

Номер Мадонни в образі Ісуса
Номер Мадонни в образі Ісуса
фото: скриншот Madonna Tours/YouTube

Тоді виступ викликав резонанс. На сцені Мадонна співала, будучи піднятою на велику дзеркальну хрестоподібну конструкцію та в терновому вінку. На екранах демонструвалися кадри африканських дітей і статистика дітей-сиріт, які втратили батьків через СНІД. Таким чином артистка намагалася привернути увагу до гуманітарної кризи в Африці.

Madonna - Live To Tell

Проте це не єдиний випадок, коли Мадонна згадувала віру у своїй творчості. У 2023 році артистка зняла короткометражний артфільм, де постала в образі Діви Марії та Ісуса Христа під час Таємної вечері. Водночас у кадрі вона з’явилася із серцем у руках з кинжалами всередині.

Madonna X Vanity Fair – The Enlightenment

Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.

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Теги: релігія Оля Полякова пісня Мадонна прем'єра кліпа кліп

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