Полякова скопіювала Мадонну у своєму скандальному кліпі
Мадонна неодноразово використовувала християнські символи та постаті у своїх роботах
Співачка Оля Полякова зняла кліп до своєї нової пісні «Не на часі», де в одному з кадрів з’явилася в образі Ісуса. Схожий виступ у 2006 році продемонструвала американська виконавиця Мадонна. Про це розповідає «Главком».
Кліп Олі Полякової «Не на часі»
У своїй новій пісні Оля Полякова співає про життя під час війни, яке часто є «не на часі». Тож співачка наголошує на тому, що воно в неї одне, і вона хоче прожити його щасливо.
У кадрі вона з’являється в різних образах. Своє біляве волосся зірка замінила на руду перуку та вбралася у панчохи та підбори. Однак в одному з кадрів вона з’являється «розп’ятою» на хресті, ніби Ісус, де співає у відкритому вбранні з терновим вінком на голові.
Також на відео можна побачити й інших людей, які нібито осліплені «Поляковою», яка «розп’ята» на хресті. «Розп’ята хейтерами, закидана яйцями, але незламна!» – йдеться у дописі зірки до тизеру її кліпу.
Номер Мадонни в образі Ісуса
У 2006 році американська співачка Мадонна також з’явилася на сцені в образі Ісуса. Це сталося під час її світового туру Confessions Tour 2006 року, який Мадонна проводила на підтримку альбому Confessions on a Dance Floor. Пісня Live to Tell виконувалася в другій частині шоу.
Тоді виступ викликав резонанс. На сцені Мадонна співала, будучи піднятою на велику дзеркальну хрестоподібну конструкцію та в терновому вінку. На екранах демонструвалися кадри африканських дітей і статистика дітей-сиріт, які втратили батьків через СНІД. Таким чином артистка намагалася привернути увагу до гуманітарної кризи в Африці.
Проте це не єдиний випадок, коли Мадонна згадувала віру у своїй творчості. У 2023 році артистка зняла короткометражний артфільм, де постала в образі Діви Марії та Ісуса Христа під час Таємної вечері. Водночас у кадрі вона з’явилася із серцем у руках з кинжалами всередині.
Нагадаємо, українська співачка Ольга Полякова потрапила під хвилю хейту через свій новий проєкт TheNogi. Зірка з’явилася у кліпі в образі Ісуса. Згадка Ісуса Христа у відео зірки обурила деяких українців. Водночас Оля Полякова відповіла на хейт у свій бік та пояснила, що образ Ісуса у її кліпі є прикладом людини, яка не зрадила своїх переконань, навіть коли більшість була проти нього.
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