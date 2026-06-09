Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Колишній концертний директор Софії Ротару розказав, як російські колеги відреагували на війну

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ігор Курилів розповів про свій окремий проєкт від роботи із Софією Ротару
фото: glavcom.ua

«Коли почалася війна – хоч би хто з росіян зателефонував, їх просто як корова язиком злизала»

Ексдиректор концертних програм співачки Софії Ротару Ігор Курилів, який нині є керівником Хору Верьовки, втратив зв’язок із багатьма колегами з Росії після початку повномасштабного вторгнення. Хто відвернувся від нього у 2022 році, розповів в інтерв’ю «Главкому».

Ігор Курилів свого часу співпрацював не лише з Софією Ротару. Він мав й окремі проєкти, як міжнародний конкурс скрипалів імені Давида Ойстраха, де він був директором. Серед учасників конкурсу були й росіяни.

«Тоді в мене «Віртуози Москви» безкоштовно грали. Ще й собі дорогу оплатили самі. Наприклад, такі світові величини, як Володимир Співаков, Саулюс Сондецкіс, Віктор Пікайзен – вони всі були в Одесі, я з усіма ними дружив. Це вже не кажучи про російську естраду, де я всіх знав», – зазначив керівник Хору Верьовки.

Однак, за словами Ігоря Куриліва, ніхто з цих колег не зателефонував йому на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: «Коли почалася війна – хоч би хто з росіян зателефонував, їх просто як корова язиком злизала. Навіть Сергія Кравченка, професора Московської консерваторії, хоча він одесит».

В інтерв'ю «Главкому» керівник Хору Верьовки і в минулому директор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилів розповідав, чому припинив співпрацю із співачкою. Також він розказав, як Пугачова викрила злодійку в колективі Софії Михайлівни.

Також Ігор Курилів повідомив, що через нестачу державного фінансування колектив Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки довелося перевести на чотириденний робочий тиждень. 

Також керівник Хору Верьовки пояснив, чому тепер на сцені чоловіків вдвічі менше ніж жінок. 

Читайте також:

Теги: війна Хор Верьовки шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки російського обстрілу 2 червня по Києву
Путін глушить економічну кризу Росії ракетами по Україні
2 червня, 10:13
Сі дозволив Путіну воювати далі
Сі дозволив Путіну воювати далі
20 травня, 17:55
Росія вдарила дроном по музею імені Лазаревського в Конотопі
У Конотопі російський дрон знищив краєзнавчий музей імені Лазаревського (фото)
20 травня, 12:09
Кондратюк розповів, скільки заробляє
«Немає ніякого секрету». Кондратюк назвав суму свого заробітку за рік
22 травня, 11:02
Унаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад
Удар по залізниці на Дніпропетровщині: з'явилися фото наслідків
12 травня, 08:47
Сирський зустрівся з головкомом Норвегії у бойових частинах на півдні
Головком армії Норвегії відвідав українських десантників та штурмовиків
25 травня, 10:56
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 954 танки
Втрати ворога станом на 26 травня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
26 травня, 08:20
Ворожі війська вдарили з дрона по автомобілях Товариства Червоного Хреста України
Росіяни атакували автівки Червоного Хреста, є поранений (фото)
5 червня, 14:13
Усі обставини та наслідки атаки уточнюються
Удар по Сумщині: загинули люди, є постраждалі
4 червня, 17:43

Шоу-біз

Колишній концертний директор Софії Ротару розказав, як російські колеги відреагували на війну
Колишній концертний директор Софії Ротару розказав, як російські колеги відреагували на війну
Зібров прокоментував чутки про кумівство з Білик та хрещення брата Аліни Гросу
Зібров прокоментував чутки про кумівство з Білик та хрещення брата Аліни Гросу
Імена Потапа і Каменських зникли з «Алеї зірок» у Києві 
Імена Потапа і Каменських зникли з «Алеї зірок» у Києві 
«Була дуже простою». Колишній концертний директор Софії Ротару розкрив деталі райдеру співачки
«Була дуже простою». Колишній концертний директор Софії Ротару розкрив деталі райдеру співачки
Полякова скопіювала Мадонну у своєму скандальному кліпі
Полякова скопіювала Мадонну у своєму скандальному кліпі
«Цілуй свого хрича вдома». Єфросиніна підколола Полякову, написавши ім’я її чоловіка на грудях (фото)
«Цілуй свого хрича вдома». Єфросиніна підколола Полякову, написавши ім’я її чоловіка на грудях (фото)

Новини

Ворог почав застосовувати дрони на частотах, які не бачить більшість детекторів – Флеш
Сьогодні, 21:36
НАSА розкрило деталі та екіпаж місії «Артеміда-3»
Сьогодні, 20:46
Туск розкритикував переговори у Лондоні без Польщі
Сьогодні, 18:58
У Москві пролунав другий за день вибух автомобіля, на місці працюють спецслужби (фото)
Сьогодні, 18:55
Вибух авто у Підмосков'ї: ліквідовано полковника, який відповідав за постачання ракет і снарядів (відео)
Сьогодні, 18:38
Росія провела військові навчання у Балтійському морі на тлі маневрів НАТО
Сьогодні, 18:12

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua