Колишній концертний директор Софії Ротару розказав, як російські колеги відреагували на війну

«Коли почалася війна – хоч би хто з росіян зателефонував, їх просто як корова язиком злизала»

Ексдиректор концертних програм співачки Софії Ротару Ігор Курилів, який нині є керівником Хору Верьовки, втратив зв’язок із багатьма колегами з Росії після початку повномасштабного вторгнення. Хто відвернувся від нього у 2022 році, розповів в інтерв’ю «Главкому».

Ігор Курилів свого часу співпрацював не лише з Софією Ротару. Він мав й окремі проєкти, як міжнародний конкурс скрипалів імені Давида Ойстраха, де він був директором. Серед учасників конкурсу були й росіяни.

«Тоді в мене «Віртуози Москви» безкоштовно грали. Ще й собі дорогу оплатили самі. Наприклад, такі світові величини, як Володимир Співаков, Саулюс Сондецкіс, Віктор Пікайзен – вони всі були в Одесі, я з усіма ними дружив. Це вже не кажучи про російську естраду, де я всіх знав», – зазначив керівник Хору Верьовки.

Однак, за словами Ігоря Куриліва, ніхто з цих колег не зателефонував йому на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну: «Коли почалася війна – хоч би хто з росіян зателефонував, їх просто як корова язиком злизала. Навіть Сергія Кравченка, професора Московської консерваторії, хоча він одесит».

В інтерв'ю «Главкому» керівник Хору Верьовки і в минулому директор концертних програм Софії Ротару Ігор Курилів розповідав, чому припинив співпрацю із співачкою. Також він розказав, як Пугачова викрила злодійку в колективі Софії Михайлівни.

Також Ігор Курилів повідомив, що через нестачу державного фінансування колектив Національного заслуженого академічного українського народного хору імені Григорія Верьовки довелося перевести на чотириденний робочий тиждень.

Також керівник Хору Верьовки пояснив, чому тепер на сцені чоловіків вдвічі менше ніж жінок.