Увеличила грудь и похудела: американка кардинально изменила внешность ради мести



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54-летняя Анн Мунц кардинально изменила свою внешность, чтобы позлить изменившего ей бойфренда Фото: instagram.com/real_estate_barbie/

Жительница Лас-Вегаса вставила в грудь импланты и сбросила тринадцать килограммов

54-летняя американка Анн Мунц решила оригинально отомстить своему экс-возлюбленному. Мунц совершила бьюти-преображение, чтобы показать мужчине, какую красавицу он потерял. Анн увеличила бюст, омолодилась с помощью фибробластов и сделала подтяжку лица. На идеальное тело женщина потратила $10 650, сообщает Daily Mail.

Мунц также села на диету и ввела строгий режим тренировок. Она начала заниматься пилатесом и выполнять физические упражнения с гирями 5−7 раз в неделю. Спорт и правильное питание помогли Анн избавиться от лишнего веса.

Завершив эксперимент, американка начала новую жизнь - без депрессии и воспоминаний о неверном возлюбленном. Мунц полюбила свою новую фигуру и стала пробовать себя в моделинге под ником Барби. «Месть изначально была стимулом для моей первой фотосессии, но как только я начала получать положительные отзывы от женщин, то поняла, что вдохновляю некоторых из них выйти из своих зон комфорта», - цитирует Анн издание.