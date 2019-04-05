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    Шоу-биз

    Директор Юлии Началовой рассказала, как живет дочь певицы после смерти мамы

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    Директор Юлии Началовой рассказала, как живет дочь певицы после смерти мамы

    Близкие стараются сделать все возможное, чтобы уберечь дочь Началовой от негатива в прессе, который появился после смерти певицы

    Сейчас жизнь 12-летней Веры понемногу возвращается в привычное русло. Более конкретно об этом рассказала директор Юлии.

    Меньше месяца прошло с тех пор, как не стало Юлии Началовой. У певицы осталась дочь Вера, которая тяжело переживает потерю близкого человека. Девочка проживает с родителями Юлии — они находились рядом с Верой, когда Началова выступала с гастролями.

    К слову, экс-супруг певицы — Евгений Алдонин хотел забрать Веру к себе, но та отказалась жить с папой. Тому есть объяснение: у спортсмена новая семья, подрастает сын. Мать Алдонина пообещала во всем помогать внучке и бывшим сватам. 

    Многие интересуются, как себя чувствует девочка, потеряв маму. Вера практически вернулась к привычному образу жизни, стала посещать учебное учреждение. Общение со сверстниками, хоть ненадолго, но все же отвлекает подростка от грустных мыслей.

    «Учится. Пятерки приносит», — лаконично ответила директор Началовой — Анна Исаева.

    К слову, Вера по-своему простилась с мамой. Девочка посвятила ей трогательное послание, в котором выразила все эмоции. «Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — делился отец Началовой — Виктор Васильевич.

    Напомним, 12-летняя Вера до последнего не знала о критическом состоянии матери. Незадолго до госпитализации Началовой девочка улетела в Лондон с одноклассниками на экскурсию. В РФ школьница вернулась через час после того, как остановилась сердце артистки. Печальную новость ей в машине сообщил отец. 

    Джерело: starhit.ru

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