Дочь звезды утверждает, что после заключенной сделки Барри не предоставил ей никаких документов и продолжал уверять ее, что ее финансам ничего не угрожает. Впрочем, экс-менеджер уже успел выступить со встречным иском, в котором заметил, что его бывшая подопечная «безудержно тратит деньги».
Дочь Элвиса Пресли через суд требует от своего экс-менеджера $100 миллионов
- Сьогодні, 18:30
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Единственная дочь Элвиса Пресли обратилась в суд
Лиза Мария Пресли намерена в судебном порядке вынудить своего бывшего менеджера Барри Сигела выплатить ей сумму в 100 миллионов долларов.
Она утверждает, что мужчина продал ее долю в трастовом фонде, а затем вложил деньги в компания, которая вскоре была признана банкротом. Кроме этого, Лиза Мария уверена, что из-за действий менеджера и произошел крах трастового фонда имени ее отца Elvis Presley Enterprises. Теперь у нее числится долг в размере 16 миллионов долларов.
Джерело: graziamagazine.ru