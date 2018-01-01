Дочь Элвиса Пресли через суд требует от своего экс-менеджера $100 миллионов

Единственная дочь Элвиса Пресли обратилась в суд

Лиза Мария Пресли намерена в судебном порядке вынудить своего бывшего менеджера Барри Сигела выплатить ей сумму в 100 миллионов долларов. Она утверждает, что мужчина продал ее долю в трастовом фонде, а затем вложил деньги в компания, которая вскоре была признана банкротом. Кроме этого, Лиза Мария уверена, что из-за действий