Дочь звезды утверждает, что после заключенной сделки Барри не предоставил ей никаких документов и продолжал уверять ее, что ее финансам ничего не угрожает. Впрочем, экс-менеджер уже успел выступить со встречным иском, в котором заметил, что его бывшая подопечная «безудержно тратит деньги».