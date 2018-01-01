Украинская актриса рассказала о съемках фильма «Тихоокеанский рубеж: Восстание»: Это огромная физическая нагрузка

Иванна Сахно призналась, что съемки блокбастера были очень сложными

22 марта в украинский прокат выходит фантастический экшн «Тихоокеанский рубеж: Восстание», в съемках которого приняла участие украинская актриса Иванна Сахно. Фильм является продолжением известной франшизы от продюсера Гильермо дель Торо. [READ_MORE] По сценарию, мировыой конфликт между монстрами массового поражения и



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Иванна Сахно призналась, что съемки блокбастера были очень сложными

22 марта в украинский прокат выходит фантастический экшн «Тихоокеанский рубеж: Восстание», в съемках которого приняла участие украинская актриса Иванна Сахно. Фильм является продолжением известной франшизы от продюсера Гильермо дель Торо.

По сценарию, мировыой конфликт между монстрами массового поражения и супермашинами, созданными людьми для их уничтожения, был лишь прелюдией. Теперь же человечество готовится к битве нового поколения и нового масштаба: новые отважные пилоты и новые ужасающие монстры.

Украинской актрисе Иванне Сахно удалось пройти кастинг и сняться в роли одного из кадетов в фантастическом экшене.

Подробностями съемочного процесса Иванна поделилась с «Главкомом».

По словам актрисы про кастинг на роль Иванна узнала от своих агентов. После трех раундов прослушиваний и личной встречи с режиссером Стивеном С. ДеНайтом в Австралии девушка получила роль пилота.

«Меня вызвали в Сидней на 24 часа и там Стивен сказал мне, что видит во мне героиню Вик и время готовиться к физическим нагрузкам», - рассказывает Иванна.

Актрисе пришлось не только кардинально сменить прическу, а и тренироваться каждый день по четыре часа и питаться по специально разработанной программе диетолога, что бы набрать вес.

«У меня были длинные волосы, но они не вписывались в характер моей героини, поэтому меня постригли под мальчика. Вик очень сильная и упорная. Она потеряла родителей во время атаки на Кайдзю и прошла нелегкий путь, что бы попасть в программу пилотов Егеря. Кадеты стали ее семьей», - так описывает свою героиню Иванна.

«У меня было время подготовиться и разработать образ своей героини, пообщаться с режиссером, узнать его видение и мнение. Я изучала сильных женщин, как в кино, так и в реальной жизни. Я наблюдала за Ангелой Меркель. как она двигается, как разговариает. Изучая женщин с сильным стержнем, я формировала образ Вик», - отметила актриса.

Также Иванна рассказала, что съемки фильма длились пять месяцев в Австралии и Китае. За это время, по словам актрисы, главные герои фантастического блокбастера ежедневно тренировалась и учились.

«Это очень большой опыт работать с такими профессионалами на съемочной площадке. Но играть в фантастическом экшене это еще и огромная физическая нагрузка. Мы тренировались шесть дней в неделю. Наши костюмы одевались почти час и весили по 15 килограмм. Их нельзя было снимать на протяжении всего съемочного дня. Мы не могли ни есть, ни пить. Нужно было очень много бегать, изучать сложную хореографию боев, движения пилотов Егеря», - подытожила актриса.

Как ранее сообщал «Главком» Иванна специально приехала в Киев для того, что бы озвучить свою героиню на украинском языке.