Дочь Курта Кобейна призналась, что борется с алкогольной зависимостью

25-летняя Фрэнсис рассказала о том, что уже два года не пьет

25-летняя дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин сделала заявление, которое очень удивило ее поклонников. Художница призналась, что отметила годовщину: уже два года девушка не пьет. До этого, по словам Фрэнсис Бин, в течение долгого времени она страдала от сильной алкогольной зависимости. Девушка тяжело



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Фрэнсис Бин

25-летняя Фрэнсис рассказала о том, что уже два года не пьет

25-летняя дочь Курта Кобейна и Кортни Лав Фрэнсис Бин сделала заявление, которое очень удивило ее поклонников. Художница призналась, что отметила годовщину: уже два года девушка не пьет. До этого, по словам Фрэнсис Бин, в течение долгого времени она страдала от сильной алкогольной зависимости.

Девушка тяжело переживала потерю отца, почти пять лет не общалась с матерью, и не могла наладить контакт с первым мужем, поэтому помочь ей с лечением было некому. Однако два года назад Кобейн взяла себя в руки и начала проходить курс лечения, а также восстановила отношения с матерью.

«Я хотела написать это сообщение здесь, в Оаху, среди природы. Здесь это выглядит особенно символичным, потому что сегодня мой второй трезвый день рождения. Это интересное для меня решение — рассказать о столь личном моменте открыто. Но я хочу, чтобы мой опыт стал полезным для других людей и помог тем, кто тоже через это прошел. Каждый день — это борьба с болью, депрессией и другими ужасными вещами. Безусловно, для меня и всех, кто меня окружает, то, какой я теперь стала, — это лучшее, что со мной было за последнее время. Поэтому сегодня я собираюсь отметить, что наконец здорова и очень счастлива, что могу испытывать различные эмоции. Я постоянно развиваюсь. И как бы банально это ни звучало, жизнь станет лучше, если вы сами этого захотите. Я никогда не буду утверждать, что знаю что-то, чего не знают другие. Но я знаю, что нужно мне, а стремление уйти из этого мира — это больше не про меня», — рассказала она

Джерело: graziamagazine.ru