Вера Брежнева объяснила, почему ее дочь живет в США
- Сьогодні, 17:48
-
Розсилка
Певица рассказала о том, как помогает своей дочери обрести профессию
Экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева отправила свою старшую дочь Соню с США. Там девушка ведет самостоятельную жизнь, учится в школе и готовится к поступлению в университет. Певица отмечает, что никогда не была против того, чтобы ее дочь строила собственную жизнь автономно. Но в то же время, Вере потребовалось приложить усилия, чтобы Соня осознанно подошла к своему будущему.
«Соня очень серьезно относится к учебе. И мне радостно, что она осознает: это нужно для нее самой. Раньше, лет до 14, она скорее делала мне одолжение. Примерно в том возрасте у нас с ней как-то произошел разговор: «Ты можешь не учиться, если учишься, только чтобы мне было спокойнее. Мне это не нужно. Ты вольна делать все, что хочешь — это твоя жизнь, ты уже взрослый человек. Но ты должна понимать, что за таким решением последует то-то и то-то». Тогда она задумалась и сделала вывод: чтобы достичь цели, ей нужны знания», — рассказала Брежнева в недавнем интервью.
В будущем Соня планирует заняться кинематографом. Однако если в будущем девушка изменит свое решение, то обретенные навыки в этом деле помогут ей самореализоваться.
«Даже если у нее с годами поменяется видение, все равно она получит хороший бэкграунд и сможет выбрать себе профессию по душе», — уверена певица.
Джерело: Сегодня