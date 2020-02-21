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    Шоу-биз

    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)

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    18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер - Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    18-летняя дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер

    Кайя Гербер и Белла Хадид в дерзких нарядах вышли на подиум

    18-летняя Кайя Гербер и 23-летняя Белла Хадид эффектно продефилировали на показе Max Mara. Звезды мира высокой моды представили провокационные образы в черно-белых тонах.

    Дочь Синди Кроуфорд продолжает восхищать поклонников на Неделе моды в Милане. Кайя получила главную роль в шоу легендарного бренда Max Mara — именно ей выпала честь открыть и закрыть показ новой осенне-зимней коллекции.

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    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)
    Дочь Синди Кроуфорд и сестры Хадид – главные звезда на Неделе моды в Милане (фото)

    Фанаты Кайи пришли в восторг от ее грациозной походки и сексуальности. «Ты можешь обернуться в бумажный пакет и по-прежнему выглядеть прекрасно», «Чистая красота, прекрасная генетика», «Дух захватывает», «Девочка-огонь», — прокомментировали пользователи Instagram.

    В показе итальянского модного дома приняла участие и Белла Хадид. Топ-модель примерила соблазнительный офисный look. В Милане также состоялся эпатажный показ Moschino. Ирина Шейк в образе королевы Марии Антуанетты стала звездой шоу Джереми Скотта.

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