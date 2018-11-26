Долгожданный ремейк «Короля Льва» побил рекорд Disney по просмотрам за сутки



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Кадр из фильма «Король Лев» B&H film distribution

История Симбы и фантастический мир африканской саванны поразил сеть

23 ноября студия Disney опубликовала первый трейлер предстоящего анимационного ремейка мультфильма «Короля Льва», режиссером которого выступил Джон Фавро. Ролик тут же побил рекорд по просмотрам: за первые 24 часа видео посмотрели 224,6 миллиона раз. Это абсолютный рекорд для Disney.

Тем не менее этот трейлер — второй самый просматриваемый в истории после «Мстителей: Войны бесконечности». В течение первых суток его посмотрели 238 миллионов раз. Фильм снимали Disney совместно с Marvel Studios.

Стоит отметить, что трейлер римейка легендарного «Короля Льва» с украинским дубляжем просмотрели почти 100 тысяч пользователей.

Напомним, что в ремейке «Короля Льва» Симбу озвучит Дональд Гловер, Налу — Бейонсе, Шрама — Чиветел Эджиофор, Муфасу — Джеймс Эрл Джонс, а Билли Айкнер и Сет Роген станут Тимоном и Пумбой.

Премьера картины запланирована на лето 2019 года