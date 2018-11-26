Кинокритики назвали худший диснеевский мультфильм всех времен



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Портал Collider регулярно составляет списки самых лучших или худших картин по версии кинокритиков

На этот раз досталось анимационным лентам студии Disney, которая уже не одно десятилетие создает шедевры для детей и взрослых. Но даже у такого гиганта есть промахи, издание составило рейтинг мультфильмов «мышиной» студии, отметив и самые слабые работы.

На первом месте худших мультфильмов Disney оказался «Цыпленок Цыпа», выпущенный в 2005 году. Критики отметили, что у него был «пустой» и совершенно незапоминающийся сюжет.

На втором месте оказался «Лис и пес» 1981 года, а на третьем – «Не бей копытом» 2004 года выпуска.

Лучшей лентой портал признал «Пиноккио» 1940 года, этот мультфильм получил два «Оскара» за лучшую песню и лучший саундтрек. На втором месте — «Спящая красавица» 1959 года. Третье место получил мультфильм «Фантазия». В топ-10 также попали мультфильмы «Бэмби», «Красавица и Чудовище», «Дамбо», «Король Лев», «Питер Пэн», «Моана» и «Белоснежка и семь гномов».

Джерело: Киноафиша