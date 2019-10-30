Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)



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Надя Дорофеева instagram.com/nadyadorofeeva/

Звезда порадовала поклонников смелым образом

Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась фото из клипа группы «Время и Стекло»- LOX. На снимке певица позирует в total denim. Джинсы клеш, топ-корсет по фигуре, широкий пояс из цепей с огромной пряжкой, украшенной камнями, яркий макияж с использованием страз и глиттера, два хвостика на гофрированных прядях, длинные острые ногти с броским маникюром – она примерила на себя все яркие тренды 2000-х.

Фанаты пришли в восторг и засыпали певицу одобрительными комментариями.

«Просто нереальная», «Ты просто космос», «Надя, такая ты ух», «Красивая как кукла», – пишут фанаты.

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