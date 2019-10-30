  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)

    • Розсилка
    <p>Надя Дорофеева</p> <p>instagram.com/nadyadorofeeva/</p> - Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)

    Надя Дорофеева

    instagram.com/nadyadorofeeva/

    Звезда порадовала поклонников смелым образом

    Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась фото из клипа группы «Время и Стекло»- LOX. На снимке певица позирует в total denim. Джинсы клеш, топ-корсет по фигуре, широкий пояс из цепей с огромной пряжкой, украшенной камнями, яркий макияж с использованием страз и глиттера, два хвостика на гофрированных прядях, длинные острые ногти с броским маникюром – она примерила на себя все яркие тренды 2000-х.

    1 з 35
    на весь екран згорнути
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
    Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)

    Фанаты пришли в восторг и засыпали певицу одобрительными комментариями.

    «Просто нереальная», «Ты просто космос», «Надя, такая ты ух», «Красивая как кукла», – пишут фанаты.

     Читайте также: Сын Дэвида Бекхэма повторил его культовую прическу с косичками
    Надя Дорофеева певица
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ