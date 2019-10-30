Дорофеева в соблазнительном наряде приняла опасную позу (фото)
Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva/
Звезда порадовала поклонников смелым образом
Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась фото из клипа группы «Время и Стекло»- LOX. На снимке певица позирует в total denim. Джинсы клеш, топ-корсет по фигуре, широкий пояс из цепей с огромной пряжкой, украшенной камнями, яркий макияж с использованием страз и глиттера, два хвостика на гофрированных прядях, длинные острые ногти с броским маникюром – она примерила на себя все яркие тренды 2000-х.
Фанаты пришли в восторг и засыпали певицу одобрительными комментариями.
«Просто нереальная», «Ты просто космос», «Надя, такая ты ух», «Красивая как кукла», – пишут фанаты.