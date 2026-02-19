«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву

Євген Сморигін розповів декілька історій про свої невдалі інвестиції

Актор студії «Дизель шоу» Євген Сморигін зробив неочікувану заяву. Зірка пожартував, що він думав над тим, аби інвестувати у російську газовидобувну корпорацію «Газпром». Про це актор обмовився під час інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Євгена Сморигіна, йому не щастить з інвестиціями. Більшість спроб актора кудись інвестувати закінчуються поразкою. «Щоразу, куди я хочу кудись вкластися, воно валиться все», – стверджує актор.

Тож жартома, під час розмови про свої невдалі вкладення Сморигін сказав, що можливо йому варто інвестувати у «Газпром» зі сподіванням на те, що акції компанії впадуть через його «вдачу». «Думаю вкластися у Газпром. Може рухне», – пожартував артист.

Також Євген Сморигін розповів декілька історій про свої невдалі інвестиції. Одна з них про вкладення ів криптовалюті: Я хотів вкластися у криптовалюту. У нас є один хлопець, каже: «Все ось так». Дійсно спочатку зробив якусь суму. Я бачив у себе в гаманці на Binance $180 тис. А вклав $40 тис. За пів року я побачив $180 тис. Я кажу: «Може знімемо те, що я вклав?» Він каже: «Зараз, ще одна угода». І так одна, друга – і через три місяці він сказав: «Нуль. У тебе на рахунку нуль», – розповів Сморигін.

Ще одного разу Євген Сморигін втрати кошти, коли він вирішив купити рефрижератор зі своїм другом. Він займався цим і каже: «Це дуже класна штука». $45 тис. він коштує. Я йому вже дав гроші, він купив рефрижератор. І тут якийсь закон у Білорусі, що не можна рефрижератори. Він його два роки продавав, – згадав зірка «Дизель шоу».

Нагадаємо, як Євген Сморигін прокоментував своє українське громадянство. Євген Сморигін громадянин Білорусі, але він вже отримав громадянство України. Водночас артист вважає, що він не може назвати себе українцем. За словами Євген Сморигіна, він не відносить себе до жодної з національностей.