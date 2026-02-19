Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Євген Сморигін поділився своїм досвідом в інвестиціях
фото з відкритих джерел

Євген Сморигін розповів декілька історій про свої невдалі інвестиції

Актор студії «Дизель шоу» Євген Сморигін зробив неочікувану заяву. Зірка пожартував, що він думав над тим, аби інвестувати у російську газовидобувну корпорацію «Газпром». Про це актор обмовився під час інтерв’ю Славі Дьоміну, пише «Главком».

За словами Євгена Сморигіна, йому не щастить з інвестиціями. Більшість спроб актора кудись інвестувати закінчуються поразкою. «Щоразу, куди я хочу кудись вкластися, воно валиться все», – стверджує актор.

Тож жартома, під час розмови про свої невдалі вкладення Сморигін сказав, що можливо йому варто інвестувати у «Газпром» зі сподіванням на те, що акції компанії впадуть через його «вдачу». «Думаю вкластися у Газпром. Може рухне», – пожартував артист.

Також Євген Сморигін розповів декілька історій про свої невдалі інвестиції. Одна з них про вкладення ів криптовалюті: Я хотів вкластися у криптовалюту. У нас є один хлопець, каже: «Все ось так». Дійсно спочатку зробив якусь суму. Я бачив у себе в гаманці на Binance $180 тис. А вклав $40 тис. За пів року я побачив $180 тис. Я кажу: «Може знімемо те, що я вклав?» Він каже: «Зараз, ще одна угода». І так одна, друга – і через три місяці він сказав: «Нуль. У тебе на рахунку нуль», – розповів Сморигін.

Ще одного разу Євген Сморигін втрати кошти, коли він вирішив купити рефрижератор зі своїм другом. Він займався цим і каже: «Це дуже класна штука». $45 тис. він коштує. Я йому вже дав гроші, він купив рефрижератор. І тут якийсь закон у Білорусі, що не можна рефрижератори. Він його два роки продавав, – згадав зірка «Дизель шоу».

Нагадаємо, як Євген Сморигін прокоментував своє українське громадянство. Євген Сморигін громадянин Білорусі, але він вже отримав громадянство України. Водночас артист вважає, що він не може назвати себе українцем. За словами Євген Сморигіна, він не відносить себе до жодної з національностей. 

Читайте також:

Теги: Газпром Дизель шоу жарт шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Тіна Кароль заявила, що вона почала ходити на побачення
Тіна Кароль розповіла, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення
27 сiчня, 21:41
Жарт стався під час запису подкасту коміка Метта Форда
Стармер покепкував із Макрона через окуляри в Давосі
27 сiчня, 14:46
Костянтин Темляк відмовився від нагороди кінопремії «Золота дзиґа»
Кіноакадемія внесла зміни до «Золотої Дзиґи» після скандалу з актором Костянтином Темляком
5 лютого, 15:27
Лілія Сандулеса та Іво Бобул були у шлюбі 10 років
Іво Бобул заявив, що його ексдружина програвала гонорари у казино. Реакція співачки
10 лютого, 07:53
Позивачем у справі про розлучення подружжя став Тарас Тополя
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
10 лютого, 20:52
Дмитра Монатіка порівнюють з Ігорем Коломойським у мережі через зміни в його зовнішності
Мережа порівняла оновленого Монатіка з Коломойським (фото)
16 лютого, 16:22
Злотник розповів про незвичайне хобі Януковича
Народний артист Злотник розповів, як йому співав Янукович
Вчора, 08:18
Злотник не зрозумів рішення Володимира Зеленського піти у президенти
«Пішов на плаху». Композитор Злотник пояснив, чому йому шкода Зеленського 
Вчора, 13:03
Співачка Тіна Кароль вибачилася за недоречне відео
«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео)
20 сiчня, 18:45

Шоу-біз

«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву
«Думаю вкластися у «Газпром». Зірка «Дизель шоу» зробив несподівану заяву
Рок-гурт U2 та Ед Ширан випустили пісню з «Антитілами» про незламність українців
Рок-гурт U2 та Ед Ширан випустили пісню з «Антитілами» про незламність українців
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
Військовий та актор пояснив, як ЗСУ використовують російську мову проти ворога
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
Переможець шоу «Холостячка» зі Златою Огнєвіч мобілізувався
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
Актор-воїн розповів, як півтора року не міг мобілізуватися через помилку держави
Убивство Івасюка. Відомий композитор заговорив про «психічні відхилення» і висунув несподівану версію
Убивство Івасюка. Відомий композитор заговорив про «психічні відхилення» і висунув несподівану версію

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua