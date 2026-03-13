«Це честь для мене». Голлівудський актор Скеля звернувся до ЗСУ (відео)

Актор звернувся до свого шанувальника та інших військових

Американський-канадійський актор та реслер Двейн Джонсон, відомий за прізвиськом «Скеля», записав відео для ЗСУ. Зірка Голлівуду звернувся до 425-го окремого штурмового полку ЗСУ. Про це пише «Главком» із посиланням на відео.

На відео Скеля згадав про 425-го ОШП ЗСУ. Він підтримав військових та окремо звернувся до свого шанувальника командира підрозділу Юрія Гаркавого, який має позивний Скеля на честь актора.

Двейн Джонсон звернувся до Юрія Гаркавого та зазначив, що для нього це має велике значення. «Від однієї «Скелі» до іншої. Брате, я посилаю тобі любов із «залізного раю». Я щойно завершив тренування і вважаю за доречне надіслати тобі це привітання, тому що я чув, що ти мій шанувальник і це честь для мене. І до того ж з таким іменем, як і в мене», – сказав актор у відео.

Також реслер підтримав командира. «Я також знаю, що ти командуєш своїми солдатами і я посилаю тобі силу та підтримку. Мені шкода, що це випало на твою долю, але ти народився для цього. Ти народився, щоб вести за собою, бо твоє ім’я – Скеля», – зауважив він.

Ба більше, Двейн Джонсон висловив бажання потренуватися з українським військовим в своєму залі. Він також передав вітання іншим військовим. «Я ціную тебе. І передай усім хлопцям мої найкращі побажання. Будь сильним. І, як каже мій хороший друг, бийся запекло», – додав зірка.

Нагадаємо, американський актор та кінопродюсер Бен Стіллер, відомий за ролями у фільмах «Знайомство з батьками», «Ніч у музеї» та «Дівчина моїх кошмарів» тощо, підтримав українського скелетоніста Владислава Гераскевича. 60-річна зірка Голлівуду зробив репост допису Владислава Гераскевича у соцмережі Х та прокоментував вчинок українця, підтримавши його.

До слова, 22-річний актор популярного серіалу Netflix «Дивні дива» Фінн Вулфгард, відкрито заявив, що щомісяця підтримує Україну, надсилаючи донати на офіційну платформу допомоги United24. Він наголосив, що війна в Україні – одна з найболючіших тем для нього, поряд із боротьбою корінних народів за земельні права.