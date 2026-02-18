Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Народний артист Злотник розповів, як йому співав Янукович

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Злотник розповів про незвичайне хобі Януковича
колаж: glavcom.ua

Злотник заявив, що Янукович мріяв займатися співом

Експерезидент-втікач Віктор Янукович любив співати в караоке. Співи Януковича довелося слухати й народному артисту України та композитору Олександру Злотнику. Про цей випадок Олександр Злотник розповів інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

За словами Олександра Злотника, Янукович зазвичай приймав гостей швидко. Однак він був у колишнього президента близько години. Весь цей час Янукович демонстрував композитору свої вокальні здібності та співав. «Я був здивований, коли прийшов до нього. Зазвичай він приймав у себе 10-15 хвилин, але я пробув із ним близько години. Коли я виходив, Дмитро Табачник запитав мене: «Саша, що ти з ним робиш?» – розповів Злотник.

Олександр Злотник згадав, як Янукович зізнався йому, що він хоче співати та виконати пісню для своєї мами. Композитор також розкрив хобі, яким займався політик. Віктор Янукович писав вірші та записував їх у звичайних шкільних зошитах. За словами Злотника, зошитів з віршами у Януковича була ціла купа.

Також Янукович розповідав Злотнику про те, як він сидів у в’язниці. «Дві відсидки. Він пояснював чому. Ну ось він вважав, що він повинен мені розповісти і пояснити, що про нього кажуть, чому він потрапив до в'язниці два рази», – зазначив.

Нагадаємо, як експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою.

Також повідомлялося, як Іво Бобул зізнався, що він теж співав для Януковича. Також Іво Бобул вважає, що Таїсія Повалій обрала будувати свою кар’єру в країні-агресорці через приниження. За словами співака, Повалій нібито критикували за її виступи перед колишнім президентом Віктором Януковичем.

Читайте також:

Теги: співак шоубіз Віктор Янукович

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іво Бобул зробив припущення, чому Таїсія Повалій та Ані Лорак зрадили Україну та обрали Росію
«Я теж співав для Януковича». Іво Бобул став на захист Повалій та Лорак, які втекли до РФ
27 сiчня, 21:14
Тіна Кароль заявила, що вона почала ходити на побачення
Тіна Кароль розповіла, чи готова до нових стосунків і чи ходить на побачення
27 сiчня, 21:41
Артистка Лілія Сандулеса перебувала у шлюбі зі співаком Іво Бобулом
Лілія Сандулеса зізналася, чому зробила аборт у шлюбі з Іво Бобулом
9 лютого, 18:24
Позивачем у справі про розлучення подружжя став Тарас Тополя
Розлучення Тараса та Олени Тополі: стала відома причина розриву зіркової пари
10 лютого, 20:52
Китайський співак зіткнувся з тиском через те, що він напрочуд схожий на Сі Цзіньпіна
Акаунти китайського співака, який схожий на Сі Цзіньпіна, заблокувала влада
11 лютого, 13:00
Alyosha заявила, що шантажисти хотіли підставити її колишнього
Співачка Alyosha повідомила, кого зловмисники хотіли звинуватити у її шантажі
16 лютого, 10:06
Співачка Тіна Кароль вибачилася за недоречне відео
«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео)
20 сiчня, 18:45
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів з дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку
Захоплення земель Сухолуччя: до 15 років позбавлення волі засуджено Януковича
20 сiчня, 13:04
Петро Чорний став фігурантом розслідування журналістів про фейкові гастролі
Артист Петро Чорний фігурував у схемі виїзду чоловіків за кордон: деталі
2 лютого, 21:48

Шоу-біз

Народний артист Злотник розповів, як йому співав Янукович
Народний артист Злотник розповів, як йому співав Янукович
Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному
Активісти зірвали концерт співака Melovin у Рівному
Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі
Мадонна чи Лайза Мінеллі? Ірина Білик постала в новому вражаючому образі
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
Leleka зірвала голос під час сольного концерту (відео)
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
Сексуальні злочини РФ. Єфросиніна вдягнула на німецький кінофестиваль промовисту сукню
Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь
Чому артисти запізнюються на власні концерти? Соліст хору «Гомін» дав відповідь

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua