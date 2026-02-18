Народний артист Злотник розповів, як йому співав Янукович

Злотник заявив, що Янукович мріяв займатися співом

Експерезидент-втікач Віктор Янукович любив співати в караоке. Співи Януковича довелося слухати й народному артисту України та композитору Олександру Злотнику. Про цей випадок Олександр Злотник розповів інтерв’ю Дмитру Гордону, пише «Главком».

За словами Олександра Злотника, Янукович зазвичай приймав гостей швидко. Однак він був у колишнього президента близько години. Весь цей час Янукович демонстрував композитору свої вокальні здібності та співав. «Я був здивований, коли прийшов до нього. Зазвичай він приймав у себе 10-15 хвилин, але я пробув із ним близько години. Коли я виходив, Дмитро Табачник запитав мене: «Саша, що ти з ним робиш?» – розповів Злотник.

Олександр Злотник згадав, як Янукович зізнався йому, що він хоче співати та виконати пісню для своєї мами. Композитор також розкрив хобі, яким займався політик. Віктор Янукович писав вірші та записував їх у звичайних шкільних зошитах. За словами Злотника, зошитів з віршами у Януковича була ціла купа.

Також Янукович розповідав Злотнику про те, як він сидів у в’язниці. «Дві відсидки. Він пояснював чому. Ну ось він вважав, що він повинен мені розповісти і пояснити, що про нього кажуть, чому він потрапив до в'язниці два рази», – зазначив.

Нагадаємо, як експрезидент-втікач Віктор Янукович вперше за тривалий час зʼявився в публічному просторі та опинився в центрі уваги через новий імідж, зокрема через нову «голівудську» посмішку. Українці не вслухались у слова втікача Януковича, а одразу пішли робити меми з його оновленою посмішкою.

Також повідомлялося, як Іво Бобул зізнався, що він теж співав для Януковича. Також Іво Бобул вважає, що Таїсія Повалій обрала будувати свою кар’єру в країні-агресорці через приниження. За словами співака, Повалій нібито критикували за її виступи перед колишнім президентом Віктором Януковичем.