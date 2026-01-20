Головна Скотч Шоу-біз
«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Співачка Тіна Кароль вибачилася за недоречне відео
скріншот з відео

Співачка заявила, що хотіла підтримати людей, а не висміяти відключення світла

Українська співачка Тіна Кароль публічно перепросила за вірусний ролик із рядками «у нас немає світла, та в нас є добро», який викликав хвилю критики в соцмережах. Відеозвернення з поясненнями вона оприлюднила у своїх мережах після численних обурених реакцій користувачів, повідомляє «Главком».

Тіна Кароль заявила, що її виступ неправильно зрозуміли, а сама вона перебуває «максимально в контексті» проблем, які переживають українці через війни та відключення електроенергії.

«Пишуть, що я не в контексті. Я в контексті максимально. Я хотіла об’єднати композицією – уривком з TikTok – всіх, а об’єднала всіх проти себе. Ну, вийшов такий мем. Нічого. Вибачте мене, будь ласка. Болючий для мене мем», – сказала співачка у відеозверненні.

@tinakarol Вибачення всім, кого торкнулась ця пісня🙏🏻 #tinakarol #тінакароль ♬ оригінальний звук - Tina Karol

Вона наголосила, що ролик не був «замовленням» і не мав політичного підтексту.

«Це не заказуха, це не методичка від влади, я не виконую ніякі замовлення», – підкреслила Кароль.

За її словами, вона просто побачила пісню молодого музиканта Данила Городецького і вирішила її переспівати, бо завжди намагається підтримувати людей творчістю. «Захотілося заспівати, що у нас немає нічого, у нас є тільки ми з вами», – пояснила артистка.

«Вийшов такий мем»: Тіна Кароль вибачилася за скандальну пісню (відео) фото 1
скріншот з Instagram

Кароль додала, що сама відчуває ті ж труднощі, що й мільйони українців: нестачу світла, тепла та емоційних ресурсів. Водночас, за її словами, саме позитивні думки допомагають їй триматися в цей час. Вона визнала, що результат виявився протилежним від задуманого, але закликала не шукати в її діях злий умисел.

Раніше в мережі стала вірусною пісня Тіни Кароль про відсутність світла, води й тепла. У ролику артистка виконала рядки: «У нас немає світла, та в нас є тепло; у нас немає тепла, та в нас є добро. У нас немає води, та в нас є ми. У мене – ти, у тебе – я. Ми разом, ми сім’я».

Частина користувачів розкритикувала відео, заявивши, що такий меседж є нечутливим до реалій життя під час тривалих відключень електроенергії та обстрілів енергетичної інфраструктури. У коментарях у TikTok також з’явилися припущення, що композиція могла бути «замовленням влади».

