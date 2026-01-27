Тіна Кароль розкрила нові подробиці свого особистого життя

Співачка зізналася, що вона знову відкрила своє серце

Українська співачка Тіна Кароль, яка тривалий час приховувала особисте життя та не перебувала у публічних стосунках, поділилась новиною. Про це Тіна Кароль розповіла під час бліцопитування на проєкті «Люкс ФМ», пише «Главком».

Під час опитування Тіна Кароль підтвердила те, що вона ходить на побачення. Зокрема, на питання, чи була вона на побаченні у за останній місяць, співачка відповіла: «Так».

Напередодні, 28 квітня 2025 року Тіна Кароль публікувала допис на роковини смерті свого чоловіка Євгена Огіра. Тоді співачка заявила, що через 12 років після смерті чоловіка вона готова відкрити своє серце для нового кохання. «Я стала вдовою у 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила» , – писала Кароль.

Пара одружилася у 2008 році фото з відкритих джерел

Чоловік Тіни Кароль помер у 2013 році від раку шлунку, у віці 32 років. Пара одружилася у 2008 році та прожила у шлюбі п’ять років. Подружжя має сина Веніаміна.

Чоловік Тіни Кароль помер від раку шлунку фото з відкритих джерел

Раніше Тіна Кароль також публікувала звернення до свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра на своїй сторінці в соцмережі в день роковин його смерті.