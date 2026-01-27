Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Тіна Кароль розкрила нові подробиці свого особистого життя

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Тіна Кароль заявила, що вона почала ходити на побачення
фото: скриншот із соцмереж

Співачка зізналася, що вона знову відкрила своє серце

Українська співачка Тіна Кароль, яка тривалий час приховувала особисте життя та не перебувала у публічних стосунках, поділилась новиною. Про це Тіна Кароль розповіла під час бліцопитування на проєкті «Люкс ФМ», пише «Главком».

Під час опитування Тіна Кароль підтвердила те, що вона ходить на побачення. Зокрема, на питання, чи була вона на побаченні у за останній місяць, співачка відповіла: «Так».

Напередодні, 28 квітня 2025 року Тіна Кароль публікувала допис на роковини смерті свого чоловіка Євгена Огіра. Тоді співачка заявила, що через 12 років після смерті чоловіка вона готова відкрити своє серце для нового кохання. «Я стала вдовою у 28. І лише зараз, у 40, я готова підняти голову і зазирнути в очі іншого чоловіка, тільки тепер це має відгук у моєму поклику і запиту для всесвіту. Тільки тепер це зрозуміло вже дорослому, розумному сину, якому все небо, до якого могла дотягнутись, прихилила» , – писала Кароль.

Пара одружилася у 2008 році
Пара одружилася у 2008 році
фото з відкритих джерел

Чоловік Тіни Кароль помер у 2013 році від раку шлунку, у віці 32 років. Пара одружилася у 2008 році та прожила у шлюбі п’ять років. Подружжя має сина Веніаміна.

Чоловік Тіни Кароль помер від раку шлунку
Чоловік Тіни Кароль помер від раку шлунку
фото з відкритих джерел

Раніше Тіна Кароль також публікувала звернення до свого чоловіка, продюсера Євгена Огіра на своїй сторінці в соцмережі в день роковин його смерті.

Читайте також:

Теги: Тіна Кароль співачка шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євген Хмара поділився спогадами зі свого дитинства.
Піаніст Євген Хмара зізнався, що у дитинстві спав під столом через батькове хобі
30 грудня, 2025, 13:19
Оля Полякова дала інтерв’ю для видання The Times
Де в Україні купують найбільше квитків на концерти? Оля Полякова розповіла про парадокс
7 сiчня, 18:33
1 жовтня 2025 Тамарі Калустян виповнилося 100 років
На 101 році життя померла видатна українська співачка
11 сiчня, 17:08
Новим концертним директором Наталі Бучинської став Сергій Букшин
Співачка Бучинська показала чоловіка, якому довірила свій бізнес (фото)
13 сiчня, 16:36
Valeriya Force запідозрили у співпраці з росіянином
Фіналістка Нацвідбору на Євробачення потрапила у скандал через співпрацю з росіянином
16 сiчня, 20:38
Українці розкритикували нову пісню Тіни Кароль
Тіна Кароль відповіла на критику своєї пісні про відсутність світла та тепла
19 сiчня, 21:42
Оксана Пекун розповіла про скандал навколо телепрограми Фольк-music
Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило суперпопулярний проєкт Фольк-music
21 сiчня, 13:14
Наргіз Закірова вбачає схожість між собою та Степаном Бандерою
Російська співачка пояснила, навіщо зробила тату зі Степаном Бандерою
23 сiчня, 15:52
Тетяна Недєльська відкрила ворота свого маєтку для всіх, хто у скруті
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
11 сiчня, 17:52

Шоу-біз

Тіна Кароль розкрила нові подробиці свого особистого життя
Тіна Кароль розкрила нові подробиці свого особистого життя
«Я теж співав для Януковича». Іво Бобул став на захист Повалій та Лорак, які втекли до РФ
«Я теж співав для Януковича». Іво Бобул став на захист Повалій та Лорак, які втекли до РФ
«Люди замерзають». Російська акторка висловилася про енергетичний колапс в Україні
«Люди замерзають». Російська акторка висловилася про енергетичний колапс в Україні
Зірка фільму «Сутінки» заговорила про переїзд із США через політику Трампа
Зірка фільму «Сутінки» заговорила про переїзд із США через політику Трампа
22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун
22-річна українка стане невісткою Шерон Стоун
Росіянка намагалася потрапити на Євробачення від Люксембургу. Стали відомі результати відбору
Росіянка намагалася потрапити на Євробачення від Люксембургу. Стали відомі результати відбору

Новини

Дружина загиблого офіцера МВС пішла служити в його підрозділ
Сьогодні, 09:53
Генерал Бундесверу попередив про можливий напад Росії на НАТО за 2-3 роки
Сьогодні, 09:33
Німеччина вимагає посилити санкції проти «тіньового флоту» Росії
Сьогодні, 09:06
В Україні хмарно: прогноз погоди на 27 січня
Сьогодні, 05:59
Біля берегів Румунії виявили уламки невідомого дрона в Чорному морі
Вчора, 14:54
В Україні хмарно: прогноз погоди на 26 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua