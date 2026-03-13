Культовий клуб Lift у Києві оголосив про закриття: що відомо про заклад

Останні заходи у стінах клубу заплановані на цей вікенд – 13, 14 та 15 березня

Популярний столичний караоке-клуб Lift , розташований на вулиці Антоновича, 43, припиняє свою роботу. Про це повідомила адміністрація закладу на офіційних сторінках у соціальних мережах, інформує «Главком». Згідно з оприлюдненою інформацією, заклад завершує певний етап своєї діяльності та бере тимчасову паузу.

Останні заходи у стінах клубу заплановані на цей вікенд – 13, 14 та 15 березня. Після неділі заклад офіційно зачинить свої двері для відвідувачів. Конкретні причини такого рішення у заяві не розголошуються. Представники закладу лише подякували артистам та гостям, які відвідували майданчик протягом останніх років: «Ми щиро дякуємо кожному, хто був частиною цієї історії: хто виходив на сцену, хто підтримував оплесками, хто просто приходив і створював атмосферу разом із нами».

Lift відомий у Києві як один із найбільших нічних клубів, орієнтований на ЛГБТК+ спільноту, де регулярно проходили травесті-шоу та виступи відомих артистів. Попри закриття локації, адміністрація залишає можливість для майбутнього відновлення роботи, зазначаючи, що це може бути лише пауза перед «новою главою».

У закладі регулярно проходили травесті-шоу та виступи відомих артистів фото: LIFT/Facebook

Наразі заклад працює останні три вечори у звичному режимі.

Нагадаємо, 11 223 компанії закрились у 2025 році в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства. Зазначається, що найбільш життєздатними стали акціонерні товариства – середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та сім місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування – 27 років 10 місяців, та державні підприємства – 26 років та сім місяців.