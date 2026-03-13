Культовий клуб Lift у Києві оголосив про закриття: що відомо про заклад
Популярний столичний караоке-клуб Lift , розташований на вулиці Антоновича, 43, припиняє свою роботу. Про це повідомила адміністрація закладу на офіційних сторінках у соціальних мережах, інформує «Главком». Згідно з оприлюдненою інформацією, заклад завершує певний етап своєї діяльності та бере тимчасову паузу.
Останні заходи у стінах клубу заплановані на цей вікенд – 13, 14 та 15 березня. Після неділі заклад офіційно зачинить свої двері для відвідувачів. Конкретні причини такого рішення у заяві не розголошуються. Представники закладу лише подякували артистам та гостям, які відвідували майданчик протягом останніх років: «Ми щиро дякуємо кожному, хто був частиною цієї історії: хто виходив на сцену, хто підтримував оплесками, хто просто приходив і створював атмосферу разом із нами».
Lift відомий у Києві як один із найбільших нічних клубів, орієнтований на ЛГБТК+ спільноту, де регулярно проходили травесті-шоу та виступи відомих артистів. Попри закриття локації, адміністрація залишає можливість для майбутнього відновлення роботи, зазначаючи, що це може бути лише пауза перед «новою главою».
Наразі заклад працює останні три вечори у звичному режимі.
Нагадаємо, 11 223 компанії закрились у 2025 році в Україні. Сплеск закриттів припав на вересень, коли одночасно свою роботу припинили 1 464 підприємства. Зазначається, що найбільш життєздатними стали акціонерні товариства – середній вік закритих цьогоріч бізнесів сягнув 28 років та сім місяців. Трошки відстали органи місцевого самоврядування – 27 років 10 місяців, та державні підприємства – 26 років та сім місяців.
