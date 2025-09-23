Головна Скотч Шоу-біз
Два заповіти Армані. Стало відомо, хто отримає модну імперію

Ірина Озтурк
Ірина Озтурк
Армані залишив по собі величезну спадщину
фото: ansa.it

Армані вказав, що спадкоємці з часом зможуть продати свої акції на певних умовах

Стали відомі деталі двох заповітів знаменитого модельєра Джорджо Армані, які він залишив після смерті. За інформацією італійських ЗМІ, обидва документи мають юридичну силу, пише «Главком» із посиланням на агентство ANSA

Головний актив – модна імперія Giorgio Armani – переходить однойменному фонду, який модельєр заснував 10 років тому. При цьому 10% акцій фонду передаються повністю, а решту 90% він отримає у володіння без права власності та користування.

Управляти бізнесом і отримувати доходи від нього будуть:

  • Панталео делль’Орка, компаньйон Армані – 40% права голосу.
  • Двоє племінників модельєра – по 15% у кожного.
  • Сам фонд матиме 30% голосів.

Повідомляється, що в заповіті Армані вказав, що спадкоємці з часом зможуть продати свої акції на певних умовах. Вартість модної імперії Армані, що включає 27 юридичних осіб і 2,7 тис. магазинів по всьому світу, оцінюється в понад 13 млрд євро.

Що стосується іншого майна Армані – особняка XVII століття в Мілані, кількох вілл в Італії, нерухомості за кордоном та яхти вартістю майже 34 млн євро – подробиць поки мало. Однак відомо, що частину цього майна модельєр залишив сестрі та племінникам. Право користування цим майном залишиться за його компаньйоном, Панталео делль’Орка. Прямих спадкоємців у модельєра не було.

Раніше стало відоммо, що модельєр Джорджо Армані таємно залишив два заповіти, складені цього року. За інформацією агентства, їх було відкрито нотаріусом 9 вересня, проте їх зміст не розголошується. За даними ANSA, Армані власноручно написав та запечатав заповіти. Одне – 15 березня поточного року, друге – 5 квітня. Про існування заповітів було відомо до його смерті.

Нагадаємо, Джорджо Армані помер 4 вересня у віці 91 року.

