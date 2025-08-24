Головна Вінниця Новини
Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок
Військовослужбовець із Вінниці Михайло Савчук дивиться на зруйнований будинок.
фото: suspilne.media

Ділянка, яку родина Михайла Савчука придбала понад 20 років тому, під час його реабілітації була виставлена на продаж невідомими людьми

У Вінниці військовослужбовець Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано, а майно зникло. Ділянку, яку родина придбала понад 20 років тому, перепродали. Хто стоїть за привласненням землі – з’ясовує поліція. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Військовий розповів, що ділянка, яку його родина придбала понад 20 років тому, під час його реабілітації була виставлена на продаж невідомими людьми.

Зруйнований будинок
Зруйнований будинок
фото: suspilne.media

«Я приїхав у відпустку й дізнався від сусіда, що моя ділянка на сайті з продажу. Всі будівельні матеріали, меблі та сімейні речі просто забрали», – сказав військовослужбовець.

У 2016 році померла мати Михайла, згодом і батько. Чоловік самотужки продовжував будівництво. Жив поруч у металевому вагончику, бо іншого житла не мав. Тепер не залишилося нічого, і хто це зробив – невідомо. Зараз на ділянці – насипана земля, уламки цегли та блоків, криниця та покинуте авто з пробитими шинами.

Машина з пробитими колесами
Машина з пробитими колесами
фото: suspilne.media

«Там було все моє майно, портрет мами, альбоми діда, баби, нагороди», – сказав чоловік.

Сусіди розповіли, що близько двох тижнів тому на ділянці працювала важка техніка, будинок зруйнували бульдозером.

Ділянка, на якій зруйнували будинок
Ділянка, на якій зруйнували будинок
фото: suspilne.media

Михайло звернувся до поліції. У ході слідчих дій стало відомо: начебто ще у 2007 році його мати продала ділянку новому власнику, а той згодом перепродав. Проте адвокат Сергій Парвадов сказав, що документи про продаж ділянки викликають сумніви.

«На момент оформлення угоди у матері були інший паспорт і підпис, який явно не належав їй. Нотаріус, яка проводила операцію, втратила ліцензію, а пізніше померла. Відповідного витягу з реєстру немає».

Невідомі вивезли все майно військового
Невідомі вивезли все майно військового
фото: suspilne.media

У 2024 році Михайло добровільно пішов на фронт, попри проблеми зі здоров’ям і те, що був знятий з обліку. Служив у складі 46-ї десантно-штурмової бригади на Донеччині. Того ж року отримав осколкове поранення й кілька місяців лікувався у шпиталі. За словами адвоката, саме тоді, через 17 років після «продажу», ділянку офіційно зареєстрували на іншу особу.

У поліції відкрили три кримінальні провадження за фактами підробки документів, шахрайства та крадіжки. Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення. Речниця поліції області Заріна Маєвська повідомила, що слідчі дії тривають.

Військовий повернувся з фронту, а будинку немає

Наразі Михайло через отримані поранення не може повернутися на фронт. Він проходить військово-лікарську комісію та служить оператором дронів при частині. Після демобілізації військовослужбовець залишився без житла. Захисник сподівається на швидке розслідування та покарання винних.

Раніше у Вінницькій області кіберполіція викрила зловмисників, які виманили у війсткових понад пів мільйона гривень під виглядом продажу в інтернеті військового спорядження. 

Нагадаємо, що Служба безпеки України ліквідувала шахрайську схему на Одещині. Затримано ділка, який видурював гроші у рідні українських воїнів, що загинули під час повномасштабного вторгнення РФ.

Також повідомлялося, що шахраї виманювали гроші у родичів безвісти зниклих військових.

Теги: документи розслідування будинок майно фронт поранення військові Вінниця

