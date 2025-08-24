Доки військовий лікувався після поранення, невідомі знесли його будинок

Ділянка, яку родина Михайла Савчука придбала понад 20 років тому, під час його реабілітації була виставлена на продаж невідомими людьми

У Вінниці військовослужбовець Михайло Савчук після лікування від поранення повернувся додому й виявив, що його будинок зруйновано, а майно зникло. Ділянку, яку родина придбала понад 20 років тому, перепродали. Хто стоїть за привласненням землі – з’ясовує поліція. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

Військовий розповів, що ділянка, яку його родина придбала понад 20 років тому, під час його реабілітації була виставлена на продаж невідомими людьми.

Зруйнований будинок фото: suspilne.media

«Я приїхав у відпустку й дізнався від сусіда, що моя ділянка на сайті з продажу. Всі будівельні матеріали, меблі та сімейні речі просто забрали», – сказав військовослужбовець.

У 2016 році померла мати Михайла, згодом і батько. Чоловік самотужки продовжував будівництво. Жив поруч у металевому вагончику, бо іншого житла не мав. Тепер не залишилося нічого, і хто це зробив – невідомо. Зараз на ділянці – насипана земля, уламки цегли та блоків, криниця та покинуте авто з пробитими шинами.

Машина з пробитими колесами фото: suspilne.media

«Там було все моє майно, портрет мами, альбоми діда, баби, нагороди», – сказав чоловік.

Сусіди розповіли, що близько двох тижнів тому на ділянці працювала важка техніка, будинок зруйнували бульдозером.

Ділянка, на якій зруйнували будинок фото: suspilne.media

Михайло звернувся до поліції. У ході слідчих дій стало відомо: начебто ще у 2007 році його мати продала ділянку новому власнику, а той згодом перепродав. Проте адвокат Сергій Парвадов сказав, що документи про продаж ділянки викликають сумніви.

«На момент оформлення угоди у матері були інший паспорт і підпис, який явно не належав їй. Нотаріус, яка проводила операцію, втратила ліцензію, а пізніше померла. Відповідного витягу з реєстру немає».

Невідомі вивезли все майно військового фото: suspilne.media

У 2024 році Михайло добровільно пішов на фронт, попри проблеми зі здоров’ям і те, що був знятий з обліку. Служив у складі 46-ї десантно-штурмової бригади на Донеччині. Того ж року отримав осколкове поранення й кілька місяців лікувався у шпиталі. За словами адвоката, саме тоді, через 17 років після «продажу», ділянку офіційно зареєстрували на іншу особу.

У поліції відкрили три кримінальні провадження за фактами підробки документів, шахрайства та крадіжки. Санкція статей передбачає до 8 років ув’язнення. Речниця поліції області Заріна Маєвська повідомила, що слідчі дії тривають.

Військовий повернувся з фронту, а будинку немає

Наразі Михайло через отримані поранення не може повернутися на фронт. Він проходить військово-лікарську комісію та служить оператором дронів при частині. Після демобілізації військовослужбовець залишився без житла. Захисник сподівається на швидке розслідування та покарання винних.

