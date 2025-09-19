Головна Київ Новини
search button user button menu button

Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України
Найближчим часом мають розпочатися протиаварійні та консерваційні заходи у будівлі Кабміну
фото: ДСНС Києва

Будинок Уряду України зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожого удару у ніч на 7 вересня 2025 року

Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проведення першочергових протиаварійних і консерваційних робіт у Будинку Уряду, в який влучила російська ракета.. Про це повідомила «Главком» із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що за результатами обстеження пошкодженої будівлі вже сформовано Акт огляду технічного стану. В Акті комісія зокрема зафіксувала рішення щодо можливості виконання протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт для збереження обʼєкту на період, необхідний для розробки науково-проєктної документації з реставрації памʼятки.

«Станом на сьогодні всі необхідні документи щодо протиаварійних робіт підготовлено та погоджено з нашим Департаментом», –повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та чотири балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23». Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Зокрема, внаслідок ворожого удару зазнав значних пошкоджень Будинок Уряду України. Руйнувань зазнали верхні поверхи та дах, унаслідок чого виникла пожежа.

Очікується, що найближчим часом мають розпочатися протиаварійні та консерваційні заходи, які необхідні для стабілізації стану споруди та унеможливлять подальші руйнування.  

Теги: Київ обстріл документи будинок ракета російська ракета Ганна Старостенко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для пошуку загублених речей є певний алгоритм
Пасажир забув валізу в потязі: алгоритм повернення загублених речей
21 серпня, 05:00
Під землею опинилися заблокованими 148 гірників, яких вже визволили
Росія атакувала шахту на Донеччині: є жертва та поранені
26 серпня, 15:16
У редакції вибиті вікна в частині приміщень
Окупанти пошкодили редакцію «Радіо Свобода» у Києві (фото)
28 серпня, 15:17
За даними Нацполіції, внаслідок поставок за завищеними цінами міському бюджету завдано збитків майже 3,1 млн грн
Закупівля реагентів для питної води. Нацполіція викрила схему розкрадання у «Київводоканалі»
1 вересня, 13:04
Котракт з 20-річним нігерійцем підписали на 4 роки
Нігерієць із цікавим прізвиськом став новим гравцем київського «Динамо»
2 вересня, 10:52
Пошкодження в Одесі внаслідок обстрілу
Ворог атакував Одесу дронами: є руйнування
7 вересня, 06:11
Ворог завдав комбінованого удару по Кривому Рогу
Росія завдала комбінованого удару по Кривому Рогу: постраждалі (оновлено)
7 вересня, 07:10
Заболотна записала повідомлення на тлі зруйнованої окупантами будівлі
Росіяни вдарили ракетами по Вінниччині: пошкоджено близько 30 будинків, є постраждалий (відео)
10 вересня, 08:43
Такий вигляд має квартира киянки після дронової атаки
Що допоможе вижити при атаці росіян? Киянка, у будинок якої влучив дрон, дала поради
11 вересня, 09:53

Новини

Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував заробітчан з Узбекистану
Громадянин Китаю організував агрофірму на Київщині, де експлуатував заробітчан з Узбекистану
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
Через обстріл у столиці проблеми з оплатою проїзду у швидкісному трамваї (оновлено)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 20-21 вересня
У застосунку «Київ Цифровий» стався збій
У застосунку «Київ Цифровий» стався збій
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
Глава МЗС Литви прибув до Києва (відео)
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України
Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua