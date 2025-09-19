Обстріл будівлі Кабміну: погоджено першочергові роботи у Будинку уряду України

Будинок Уряду України зазнав значних пошкоджень внаслідок ворожого удару у ніч на 7 вересня 2025 року

Департамент охорони культурної спадщини КМДА погодив проведення першочергових протиаварійних і консерваційних робіт у Будинку Уряду, в який влучила російська ракета.. Про це повідомила «Главком» із посиланням на КМДА.

Повідомляється, що за результатами обстеження пошкодженої будівлі вже сформовано Акт огляду технічного стану. В Акті комісія зокрема зафіксувала рішення щодо можливості виконання протиаварійних і невідкладних консерваційних робіт для збереження обʼєкту на період, необхідний для розробки науково-проєктної документації з реставрації памʼятки.

«Станом на сьогодні всі необхідні документи щодо протиаварійних робіт підготовлено та погоджено з нашим Департаментом», –повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня РФ запустила по Україні 810 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, дев'ять крилатих ракет «Іскандер-К» та чотири балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23». Протиповітряна оборона збила/подавила 751 повітряну ціль, однак зафіксовано падіння збитих (уламки) на восьми локаціях. Зокрема, внаслідок ворожого удару зазнав значних пошкоджень Будинок Уряду України. Руйнувань зазнали верхні поверхи та дах, унаслідок чого виникла пожежа.

Очікується, що найближчим часом мають розпочатися протиаварійні та консерваційні заходи, які необхідні для стабілізації стану споруди та унеможливлять подальші руйнування.