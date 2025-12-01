Розлучення року в українському шоу-бізнесі: Тарас та Олена Тополі оголосили про «зважене рішення»

Подружжя українських співаків Тополі перебувало в шлюбі з 2013 року

Подружжя українських співаків Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення після майже 13 років шлюбу. Пара разом виховують двох синів Марка та Романа й дочку Марію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис співачку у Facebook.

Співачка Олена Тополя, відома під сценічним ім’ям Alyosha зауважила, що їхнє рішення із чоловіком щодо розлучення було зваженим. Тож вони вдячні один одному за роки разом та шлях, який вони пройшли разом за всі роки шлюбу.

«Це цінно, це нікуди не зникне, ніколи, бо було створено в коханні. З відповідальністю і любовʼю до наших діток, ми ставимо крапку в стосунках і починаємо нові, окремі, сторінки життя. Уже не як чоловік і дружина, але як партнери у вихованні дітей. З однаковою відповідальністю за їх майбутнє, у взаємній повазі, підтримці, і з постійною працею над тим, щоб вони й надалі отримували максимальну увагу, належне виховання, підтримку й любов від нас обох, як від батьків», – йдеться в повідомленні співачки.

Олена та Тарас Тополі оголосили про розлучення та повідомили, що більше не даватимуть коментарі щодо цього фото: Alyosha/Facebook

Також вона повідомила, що ця публікація є єдиним коментарем, який пара опублікувала в мережі, тому колишнє подружжя більше не коментуватиме цю новину, адже вона викличе чимало увагу, на думку Олени Тополі. Таке ж повідомлення опублікував і Тарас Тополя, тож ця заява була спільним коментарем подружжя.

«Проте ми прийняли рішення про повне ігнорування будь яких подальших питань із цього приводу. Дана публікація є вичерпною. Просимо поставитись із розумінням, додаткових коментарів не надаватимемо. Ми зичимо одне одному успіхів у всіх починаннях», – заявило подружжя.

Тарас та Олена Тополі одружилися у 2013 році фото: Іnstagram/alyoshasinger

До того ж родина повідомила, що вже врегулювала питання щодо «фінансового утримання дітей, з якими зіштовхуються пари при розлученні». Тарасу та Олені Тополі вдалося мирно домовитися щодо цього з повагою один до одного та своїх дітей.

«Жіночу аудиторію хочемо запевнити, що Тарас – приклад гідності, прекрасний батько й чоловік. Чоловічу – Олена – неймовірна жінка, кохана й мама. Так було і є. Впевнені, що залишиться» , – додали Тополі, завершивши своє звернення.

Тарас та Олена Тополя одружилися у 2013 році. За три місяці до цього в пари народився первісток Роман. Через три роки в подружжя з’явився син Марк, а у 2020 році дочка Марія.

На початку повномасштабного вторгнення співачка виїхала до США разом із дітьми. Через півтора року родина повернулася в Україну. У той час Тарас Тополя долучився до Збройних Сил України. По поверненню Альони Тополі з-за кордону у 2023 в мережі з’явилися чутки, що подружжя розлучається. Однак співаки це спростували.

Нагадаємо, що Ніколь Кідман уперше прокоментувала розлучення. Відома американська акторка Ніколь Кідман в інтерв’ю Interview Magazine розповіла, що переживає непростий період у зв’язку з розлученням із чоловіком, музикантом Кітом Урбаном.

Повідомлялося, що 62-річний прем’єр Австралії створив історію, ставши першим, хто одружився на посаді. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе одружився зі своєю обраницею Джоді Гейдон, ставши першим австралійським лідером, який уклав шлюб, перебуваючи на посаді.