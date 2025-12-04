«Маю рухатися далі!». Від народної артистки Бучинської пішов директор

Наталія Бучинська прокоментувала припинення багаторічної співпраці зі своїм директором

Директор та продюсер народної артистки України, співачки Наталії Бучинської Андрій Стадницький припинив з нею співпрацю після восьми років спільної роботи. Про це чоловік повідомив на своїй сторінці у Facebook , пише «Главком».

За словами, Андрія Стадницького він має рухатися далі, тому він залишає Наталію Бучинську. «Довга виснажлива дорога, довжиною у 8 років, добігла свого кінця. Хочу подякувати команді. Народній і всім однодумцям. Було круто. Було довго і яскраво! Маю рухатися далі!» – прокоментував Андрій Стадницький.

Андрій Стадницькийвін має рухатися далі, тому він залишає Наталію Бучинську фото: скриншот Андрій Стадницький/Facebook

Також щодо цього висловилася й сама Наталія Бучинська у Facebook. Вона підтвердила, що її директор пішов з посади. «Тепер офіційно і від мене. Добігла кінця наша співпраця з Андрієм Стадницьким і Control7en. Дякую, було круто і цікаво. Далі буде…» – заінтригувала артистка свою аудиторію.

Про причини такого рішення не повідомила ні співачка, ні сам Андрій Стадницький. Раніше Наталія Бучинська часто згадувала та публікувала фото зі своїм продюсером у соцмережах. «Який у нас гарний директор Андрій Стадницький, і ми його дуже любимо!!!» , – раніше писала народна артистка на своїй сторінці.

Раніше «Главком» писав про те, як співачка Катерина Бужинська різко розкритикувала свою колегу по сцені Наталю Бучинську, звинувативши її у «проплачених інтерв’ю». Катерина Бужинська висловила обурення некомпетентністю інтерв'юерів, які, на її думку, уникають незручних питань до зірки Антимайдану Наталі Бучинської, яка розпочинала кар'єру за сприяння тодішнього міністра внутрішніх справ Юрія Білоконя.

Також повідомлялося, що співачка Катерина Бажинська звернулась до Наталії Бучинської та попри багаторічні непорозуміння між артистками, запропонувала записати дуетну композицію.