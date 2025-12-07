Головна Скотч Шоу-біз
Племінниця Софії Ротару виписалася з пологового: милі фото

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Sonya Kay та її чоловік Олег Петров із малюками
фото: Чернівецький обласний перинатальний центр/Facebook

Sonya Kay стала мамою двійні 

Племінниця Софії Ротару Софія Хлябич, відома як виконавиця Sonya Kay, виписалася із пологового будинку зі своїми новонародженими малюками. Співачки та її чоловік, хокеїст Олег Петров, стали батьками двох хлопчиків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецький обласний перинатальний центр.

Малюки з’явилися на світ ще 9 жовтня, однак мали низьку вагу – пологи були передчасними. Як повідомила генеральна директорка перинатального центру Любов Годнюк, медики виходжували діток 70 днів.

Родина Ротару на виписці малюків
Родина Ротару на виписці малюків
фото: Чернівецький обласний перинатальний центр/Facebook

«Позаду відділення інтенсивної терапії новонароджених, відділення постінтенсивного догляду - сотня консиліумів з найкращими неонатологами України, тривожні ночі, напружені виснажливі дні інтенсивного лікування і виходжування. Сьогодні вони вперше переступили поріг дому вже вчотирьох. Два маленькі сердечка, два тихенькі подихи, два дивовижних чуда, які вкладуть у своїх батьків стільки любові, скільки може подарувати тільки небо», – ідеться у дописі Чернівецького обласного перинатального центру.

Sonya Kay, директорка перинатального центру Любов Годнюк із малюками, та мама співачки Лідія Ротару
Sonya Kay, директорка перинатального центру Любов Годнюк із малюками, та мама співачки Лідія Ротару
фото: Чернівецький обласний перинатальний центр/Facebook

Раніше народна артистка України, співачка Ауріка Ротару, у ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» розповіла, що вранці 9 жовтня родина Ротару поповнилась одразу трьома хлопчиками. Софія Хлябич, яка влітку 2020 року вийшла заміж за хокеїста Олега Петрова, народила двох хлопчиків. Свою вагітність 34-річна артистка не анонсувала в соцмережах. Як і те, що вперше стала мамою. За словами Ауріки Ротару, Софія народжувала в Чернівцях. Саме там живе новоспечена бабуся Лідія Ротару. 

Директорка перинатального центру Любов Годнюк із близнюками
Директорка перинатального центру Любов Годнюк із близнюками
фото: Чернівецький обласний перинатальний центр/Facebook

Того самого дня старший брат Ауріки Ротару, Анатолій, вдруге став дідусем. Його донька Анна народила хлопчика.

співачка пологи Олег Петров вагітність Софія Ротару

