Двойные свидания и разочарование «Холостяка»: кто покинет проект за шаг до знакомства с родителями?



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Никита Добрынин

До финала реалити осталось совсем немного и напряжение между девушками растет

Вино при свечах, романтические приключения, изысканные подарки и страстные поцелуи ... именно так представляли себе девушки последнюю неделю свиданий перед знакомством с родителями на романтическом реалити «Холостяк». Но все будет совсем не так - взамен они получат сложные испытания от Никиты.

Так, одно из свиданий будет двойным. С Дашей и Софией главный герой отправится гулять по городу Бордо. Атмосфера свидания окажется крайне напряженной, так как девушки относятся друг к другу с неприязнью.

«Соня - сплошной какой-то ребус, загадка, это все супер-напускное», - говорит Даша.

«Он сам захотел пригласить двух девушек на свидание, о чем он думал? Что у нас будет дружеская атмосфера, мы будем обсуждать свои насущные проблемы и смеяться над чем-то из прошлого? Нет, так не будет», - взмутилась София.

В какой-то момент Никита Добрынин даже захочет закончить свидание, потому что ни одна из девушек не желала поддерживать беседу.

«Мне надоело их развлекать. – сказал он. – Мы можем так гулять очень долго, но я не вижу в этом смысла».

Другое свидание недели также будет двойным. На него Никита пригласит Олю и Лилю. Именно к Лиле большинство девушек ревнуют Никиту, ведь у нее было само большое количество индивидуальных свиданий. Кроме того, многие не в силах простить мужчине побег с Лилей в Париже. Поэтому осознание того, что она идет на свидание вместе с Лилей доведет Олю до очередной истерики.

«Нет желания идти на это свидание, есть желание собрать чемодан и уехать домой, - возмутится Оля. – У него было с Лилей куча свиданий. Куча времени. Я не заслуживаю на это время?».

Захочет ли Никита снова ее останавливать, ведь Оля уже не впервые грозится уйти, поклонники проекта увидят уже сегодня на телеканале Стб.